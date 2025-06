Liverpool-PSG pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Psg vince + Gol Sì

Pronostico Liverpool PSG: confronto quote e il parere dei bookies sul ritorno degli Ottavi di Champions

Secondo me, il Liverpool riuscirà a superare il PSG anche nel match di ritorno, conquistando così la qualificazione ai Quarti di finale. È vero che il PSG ha messo in seria difficoltà i 'reds' all'andata ma al ritorno ad Anfield, grazie al supporto del pubblico di casa, sarà davvero complicato per i parigini uscire con un risultato positivo da questo match. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Dopo il match d'andata deciso per 0-1 in favore dei 'Reds', Liverpool e PSG sono pronti a darsi battaglia questa sera nella sfida decisiva valida per il ritorno degli Ottavi di Champions. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookies sul risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata alleEcco invece le quote di Liverpool-PSG di diversi operatori:Dopo la delusione subita all'andata, quando nonostante una prestazione di alto livello è arrivata una sconfitta, il PSG cercherà di sfruttare le proprie opportunità per conquistare Anfield e ottenere il pass per i Quarti di Finale. Tuttavia, ad attenderlo ci sarà un Liverpool che, davanti al proprio pubblico, raramente commette errori in queste sfide europee così decisive.Nonostante una prestazione sottotono all'andata, è difficile immaginare un risultato diverso dalla qualificazione dei 'reds' ai Quarti, supportati dal calore del loro pubblico. Dall'altra parte, il PSG, in un ottimo momento di forma, darà battaglia con tutte le sue forze, sperando di ribaltare il risultato e centrare la qualificazione.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookmakers nelle quote sul risultato esatto del match di ritorno degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Liverpool PSG? Il parere dei bookies

*Quote soggette a variazioni

Gli operatori prevedono un match equilibrato in cui entrambe le squadre troveranno la via del gol. In particolare,. La miglior quota per questo punteggio è offerta su Betsson 7.75, seguita da Lottomatica e Goldbet a 7.25.

Liverpool-PSG: i precedenti

Liverpool-Paris Saint Germain: le probabili formazioni

Dal 2018 a oggi, PSG e Liverpool si sono affrontati solo tre volte. Due di questi confronti risalgono alla Champions League 2018-19. Nel girone C, il Liverpool vinse l'andata per 3-2, mentre al ritorno fu il PSG a prevalere con un 2-1, ottenendo la vittoria. Nella sfida d'andata di questi Ottavi di Finale, invece, è stato il Liverpool a imporsi con un 0-1.

Ecco le probabili formazioni di Liverpool-PSG redatte dai nostri esperti:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La sfida del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e PSG si giocherà oggi 11 marzo alle 21:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport e NOW, con la possibilità di seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW TV, disponibili su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet.