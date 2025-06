Manchester City-Al Hilal pronostico e quote: la chicca dell'esperto

Scopri il pronostico su Manchester City-Al Hilal con la chicca dell'esperto sul risultato esatto.

Confronto quote Manchester City-Al Hilal + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Man City-Al Hilal sul vincente

Il Manchester City parte con i favori del pronostico e difficilmente avrà problemi a conquistare la vittoria. La squadra di Pep Guardiola ha vinto tutte le partite disputate finora nel Mondiale per Club, culminando con l’impressionante 5-2 inflitto alla Juventus, risultato che ha garantito agli inglesi il primo posto nel girone. Una prestazione travolgente che rappresenta un’iniezione di fiducia importante dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Attenzione però a sottovalutare l’Al Hilal. La formazione saudita ha fatto il minimo indispensabile per superare il turno, totalizzando 5 punti in tre gare. Pur senza brillare, la squadra guidata da Simone Inzaghi ha dimostrato solidità e ora cercherà di mettere in difficoltà gli inglesi. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Manchester City-Al Hilal? La chicca dell'esperto

Quote Man City-Al Hilal Over/Under

Martedì 1° luglio, alle ore 3:00 italiane, il Camping World Stadium di Orlando ospiterà l'attesissima sfida travalida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Si tratta di un vero e proprio dentro o fuori: solo una delle due formazioni potrà proseguire il cammino nel torneo. Il Manchester City si presenta all'appuntamento forte del primo posto conquistato nel Gruppo G, mentre l'Al Hilal ha strappato la qualificazione chiudendo al secondo posto nel Gruppo H. Un match ricco di talento e imprevedibilità, tutto da vivere.Secondo le principali piattaforme di scommesse, il Manchester City parte nettamente favorito nella sfida contro l'Al Hilal. La vittoria degli uomini di Guardiola è infatti quotata intorno a 1.25, a conferma del loro eccellente stato di forma. Di contro, il successo dell'Al Hilal viene proposto a una quota di circa 11.00, segno delle difficoltà che la squadra guidata da Inzaghi potrebbe incontrare nel corso del match.Vincere: questo l'obiettivo dichiarato di entrambe le squadre per accedere ai quarti di finale. Tutto si deciderà nello scontro diretto tra Manchester City e Al Hilal, una partita che promette spettacolo e intensità. Dopo un'attenta analisi delle statistiche e dello stato di forma delle due formazioni,Le quote per l'Over 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle per l'Under, segnale evidente di aspettative orientate verso una partita aperta e con diverse marcature. Alla luce di questi dati, confermiamo la possibilità concreta di assistere a un incontro con più di tre reti complessive. A seguire, vi proponiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali operatori di scommesse:

Dove vedere Manchester City-Al Hilal

Statistiche Manchester City-Al Hilal

Nelle ultime 5 partite giocate dal Manchester City, la squadra inglese ha segnato per prima in tutte le occasioni.

Sempre nelle ultime 5 gare, il Manchester City ha chiuso in vantaggio il primo tempo in ogni match.

Analizzando gli ultimi 5 incontri di entrambe le squadre, in 4 occasioni su 5 sono stati registrati meno di 4.5 cartellini.

Nei più recenti 7 match dell’Al Hilal, in 5 occasioni la squadra saudita ha ottenuto più di 10.5 calci d’angolo.

Probabili formazioni di Manchester City-Al Hilal

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Man City Al Hilal, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse

Manchester City (4-3-3): Ederson;Akanji, Nunes, Dias, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Marmoush, Haaland, Foden. Allenatore: Guardiola.

Al-Hilal (4-2-3-1): Bono; Lodi, Koulibaly, A. Tambakti, Cancelo; Neves, N. Al-Dawsari;S. Al-Dawsari, Milinkovic-Savic, Malcolm; Leonardo.