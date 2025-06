Manchester City-Wydad pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto

Confronto quote Manchester City-Wydad + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Manchester City-Wydad sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione i differenti valori tecnici tra le due squadre, il Manchester City batterà il Wydad Athletic Club. La squadra di Pep Guardiola si è ritrovata dopo una prima parte della stagione disastrosa e adesso vuole tornare a vincere: l’occasione di conquistare la prima Coppa del Mondo FIFA per Club è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. La squadra di Mohamed Amine Benhachem sembra condannata e dovrà sperare in un miracolo per impensierire Haaland e compagni Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Manchester City-Wydad? La chicca dell'esperto

Quote Man City Wydad Over/Under

Il nostro Pronostico Manchester City-Wydad Gol Sì/No

La differenza di valori tecnici in campo sarà notevole: difficilmente il Manchester City concederà occasioni da gol al Wydad. Il Wydad Athletic Club non è riuscito a mantenere la porta inviolata in nessuna delle ultime quattro gare giocate. Il Manchester City farà affidamento su una corazzata guidata dal norvegese Erling Braut Haaland.

Mercoledì 18 giugno, con fischio d’inizio alle ore 18 italiane, il Manchester City di Pep Guardiola sfiderà il Wydad Athletic Club di Mohamed Amine Benhachem. La sfida, valevole per la prima giornata del Gruppo G della Coppa del Mondo FIFA per Club, si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia e si preannuncia aperta anche se dall’esito quasi scritto. Il Manchester City è reduce dalle due vittorie contro Fulham e Bournemouth che hanno permesso alla squadra di Pep Guardiola di conquistare la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Il Wydad, invece, non sta attraversando un buon momento. Nelle ultime quattro gare, infatti, la squadra marocchina ha collezionato tre sconfitte e una sola vittoria sul campo dello Stade Marocain. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra inglese guidata da Pep Guardiola è considerata più che favorita dai bookmakers. La vittoria del Manchester City, infatti, si attesta intorno all’1.05. Il successo del Wydad Athletic Club, invece, paga oltre 23 volte la posta in palio, a testimonianza dell’impresa che dovrebbe compiere la squadra marocchina per battere i Citizens. Prima di scoprire il nostro pronostico su Manchester City-Wydad Athletic Club, vi presentiamo laPer Manchester City- Wydad Athletic Club ci aspettiamo una partita quasi a senso unico, in cui potrebbero vedersi anche diversi gol. Da un lato, troviamo il Manchester City rinvigorito da un mercato già importante e dal nuovo ciclo aperto sempre con la sapiente guida di Pep Guardiola. Dall’altro lato, invece, il Wydad Athletic Club che è in un periodo difficile e non sembra trovare la squadra per uscirne.Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida a senso unico in cui solo il City troverà la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Manchester City Wydad tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Manchester City Wydad

Statistiche Manchester City-WAC

In cinque delle ultime sei partite giocate da entrambe le squadre è arrivato un Under 2,5.

In sei degli ultimi otto incontri giocati, il Manchester City è stata la prima squadra a segnare.

In tutte le ultime sei gare il Wydad Athletic Club ha registrato un Under 4,5 Cartellini.

In cinque delle ultime sei gare giocate dal Manchester City si è registrato un Under 10,5 Corner.

Probabili formazioni di Man City-Wydad

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Manchester City-Wydad Athletic Club, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Ederson; Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland.: Benabid; Moufid, Boutouil, Harkass, Boucheta; Moubarik, Zemraoui, Mailula; Rahyi, Obeng, Lorch.