Mavericks-Timberwolves pronostico e quote, chi vincerà il match? Il parere dei bookies

Pronostico Dallas Mavericks-Timberwolves, chi vincerà il match? Confronto quote e parere dei bookies

Credo che Dallas abbia ottime possibilità di vincere il match, grazie sia alla forma attuale che al sostegno del proprio pubblico. Per i Timberwolves sarà difficile sovvertire i pronostici favorevoli ai padroni di casa. Andrea Stefanetti

I Dallas Mavericks arrivano a questo match dopo aver conquistato due vittorie di fila (vs Clippers e Trail Blazers). I Minnesota Timberwolves invece, hanno trovato solo sconfitte nelle ultime tre apparizioni stagionali. In virtù di ciò i bookies danno per favoriti i padroni di casa.

Scommesse Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: la quota bomba consigliata

Le sfide tra i Dallas Mavericks e i Minnesota Timberwolves sono sempre state ricche di emozioni e spettacolo, con un ritmo di gioco che spesso porta a punteggi elevati. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate, infatti, il punteggio complessivo ha superato abbondantemente i 231 punti, confermando la tendenza a partite ad alta intensità.

Dove vedere Mavericks-Timberwolves, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il 25 dicembre, alle ore 20:30, i Dallas Mavericks sfidano i Minnesota Timberwolves in una partita imperdibile di NBA. L'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) e sarà anche disponibile in streaming gratuito per chi ha un conto gioco con saldo attivo su piattaforme come bet365.

