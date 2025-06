Milan-Cagliari pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Milan vince o pareggia (1X)

Pronostico Milan-Cagliari: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio, il Milan vincerà questa sfida. I rossoneri sono più convinti dei propri mezzi e la Supercoppa ha aumentato l’entusiasmo. Ci sarà un San Siro caldissimo che spingerà la squadra verso la conquista dei 3 punti. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 20:45, il Milan ospiterà il Cagliari in un match valido per il 20° turno di campionato. Prima di rivelare il mio pronostico e analizzare il possibile risultato esatto secondo i principali bookmaker, voglio condividere con voi laEcco invece le quote di Milan-Cagliari di diversi operatori:Nell’ultima gara di campionato il Milan non è andato oltre il pari contro la Roma, mentre il Cagliari è reduce da un'importante vittoria in chiave salvezza contro il Monza.. Il Milan infatti, sembra un’altra squadra dopo l’arrivo di Conceicao, le rimonte in Supercoppa Italiana contro Juventus e Inter ne sono la dimostrazione. Occhio, però, al Cagliari di Nicola che è una squadra sempre difficile da affrontare per la loro applicazione e sacrificio.Prima di visionare gli altri pronostici sulla partita del 20° turno, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Milan Cagliari? Il parere dei bookies

Lo stato di forma della squadra di Conceicao è ottimo e il giocare in casa sarà un fattore importante. L’attacco sembra rinato, anche grazie a un Leao straripante. Per questo motivo, troviamo la quota del 2-0 a 6.25 su Goldbet, a 7.00 su Sisal e 6.85 su Betsson.

Milan-Cagliari: i precedenti

Milan-Cagliari: le probabili formazioni

Nella loro storia le due squadre si sono affrontate per ben 92 volte. Per più della metà degli incontri è stato il Milan a vincere la partita. I rossoneri contano 54 vittorie, i sardi solo 9 vittorie mentre i pareggi sono 29. Proprio l’ultima sfida tra le due è terminata in parità con il risultato di 3-3.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 20° turno di Serie A:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Milan-Cagliari, in programma questa sera alle ore 20:45, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Serie A. La sfida si disputerà allo stadio San Siro di Milano, con calcio d’inizio fissato per le ore 20:45. Gli appassionati di calcio potranno seguire l'evento in diretta televisiva su SKY e DAZN, con il collegamento pre-partita che inizierà a partire dalle ore 20:30.