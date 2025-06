Operatore Maggiorata Over 0,5

Pronostico Milan-Como: confronto quote e il parere dei bookies sul 29° turno - 15 marzo

Un’altra partita delicata per la squadra di Sergio Conceiçao. Dal mio punto di vista, il Milan è favorito per la vittoria, ma sarà necessaria una prova importante per battere gli uomini di Cesc Fabregas che giocano un gran calcio. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 18:00, il Milan scenderà in campo a San Siro per la sfida contro il Como di Fabregas. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco la quota consigliata dai nostri esperti sul match.Ecco invece le quote di Milan-Como di diversi operatori:I rossoneri arrivano alla sfida dopo la rocambolesca vittoria in rimonta del Via del Mare di Lecce. Il Como, invece, è stato fermato sul pareggio dal Venezia all’ultimo minuto.. I rossoneri, guidati da Sergio Conceição, puntano a proseguire sulla scia della vittoria ottenuta nell'ultimo turno e a superare definitivamente il periodo di difficoltà. Tuttavia, sfidare il Como non sarà un'impresa semplice: la squadra allenata da Cesc Fàbregas ha infatti dimostrato di saper fermare le big del campionato.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 29esima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul campionato:

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Como? L'opinione dei bookmaker

Dopo tre sconfitte consecutive, il Milan è finalmente tornato alla vittoria e ora punta a ottenere i tre punti anche a San Siro. In base a un'analisi dettagliata,La quota più alta per questo punteggio è offerta da QuiGioco, a 9.20, mentre Snai e Betsson propongono una quota di 8.50.

Milan-Como: i precedenti

Milan-Como: le probabili formazioni

Milan e Como si sono sfidate 33 volte nella storia. I bilanci sorridono ai rossoneri, che hanno vinto 18 volte, tra cui la gara dell’andata terminata 1-2 al Sinigaglia. Il Como ha vinto 5 volte, mentre sono 10 i pareggi. I rossoneri hanno segnato 69 reti nei 33 precedenti, mentre quelli del Como sono 32.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 29° turno di Serie A:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Gimenez.

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Felipe Jack, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La sfida tra Milan e Como sarà trasmessa sull'app di DAZN, accessibile su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream che hanno un abbonamento a DAZN potranno seguire la partita anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).