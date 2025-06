Pronostico Milan-Empoli, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Milan Empoli e il parere dei bookies

Il Milan vincerà la gara. Gli uomini di Fonseca dispongono di una rosa superiore rispetto a quella dell’Empoli e, per questo motivo, guadagneranno i tre punti. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Ilnella quattordicesima giornata di Serie A. La partita si giocherà a San Siro sabato 30 novembre alle ore 18. Prima di condividere il mio pronostico e il parere dei bookmaker sul, ecco le quote offerte dai principali operatori:Milan reduce dallo 0-0 contro la Juventus e da una vittoria, non senza faticare, in Champions League. L’Empoli si trova in una buona posizione di classifica, al decimo posto, e fino ad ora ha mostrato un’ottima organizzazione difensiva.I rossoneri devono trovare i 3 punti per non continuare a perdere terreno rispetto alle prime posizioni di classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Empoli? Il pronostico dei bookies

Non sarà una partita facile per il Milan, visto che l’Empoli occupa il quarto posto in classifica in termini di reti subite. Meglio dei toscani solo Juventus, Napoli e Fiorentina.Per questi motivi, una delle. La quota del 2-0 la troviamo a 6.50 su Snai e a 6.25 su Sisal e Goldbet.

I precedenti di Milan-Empoli

Milan-Empoli: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Nei 36 incontri precedenti, il Milan è in dominio assoluto nel conteggio delle vittorie: 21 per i rossoneri, solo 4 le vittorie dei toscani. Nella scorsa stagione, il Milan è riuscito a vincere entrambi i match: 3-0 al Castellani e 1-0 a San Siro.Torneranno titolari Leao e Morata per la squadra di Fonseca che dovrebbe schierare gli 11 giocatori più in forma del momento. In difesa confermata la coppia Gabbia-Thiaw. Per D’Aversa fondamentale il ritorno di Sebastiano Esposito che, insieme a Colombo, supporteranno Pellegri alla guida dell’attacco.Maignan, Emerson, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Fofana, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Morata. All. FonsecaVasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Anjorin, Henderson, Pezzella, Esposito, Colombo, Pellegri. All. D’AversaLa sfida Milan-Empoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN sabato 30 novembre alle ore 18:00. Gli spettatori potranno seguire la partita che si terrà allo Stadio San Siro tramite l'app DAZN, accessibile su Smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.