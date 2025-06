Milan-Fiorentina pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Milan Fiorentina + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Milan-Fiorentina sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione la buona prova offerta nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, il Milan può battere la Fiorentina. Per i rossoneri non sarà facile giocare contro una buona squadra come quella di Raffaele Palladino, ma sarà l’ultima occasione utile per provare a rientrare nella corsa per un piazzamento in Europa. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Fiorentina? Ecco le quote

Quote Milan-Fiorentina Over/Under

Il Milan di Conceiçao torna in campo oggi, sabato 5 aprile alle ore 20:45, contro la Fiorentina di Palladino. Lo stadio San Siro ospiterà uno dei big match del 31º turno di Serie A che si preannuncia avvincente, visto che entrambe le squadre cercano punti per risalire la classifica. Reduci dal pareggio nel derby di Coppa Italia, i rossoneri vogliono tornare in corsa per un posto in Europa, mentre i viola sperano ancora di raggiungere la qualificazione per la prossima Champions League. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Sergio Conceiçao è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.87. La vittoria della Fiorentina, invece, è quotata a oltre 3.80 volte la posta in palio, anche se la squadra di Palladino sta attraversando un grande momento. Prima di scoprire ilPer Milan-Fiorentina ci aspettiamo una partita aperta, magari anche con diversi gol. Da un lato, troviamo un Milan che ha pareggiato per 1-1 in Coppa Italia con l’Inter, sicuramente un passo in avanti rispetto alla sconfitta del Maradona col Napoli di Antonio Conte. Dall’altro, invece, la Fiorentina, reduce dalle ottime vittorie con Juventus e Atalanta che hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Raffaele Palladino.Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A I bookmakers concordano con il nostro pronostico riguardo Milan-Fiorentina, in cui prevediamo una gara con diversi gol. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetta a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta e combattuta, con entrambe le squadre che proveranno a conquistare il bottino pieno a San Siro.

Il nostro Pronostico Milan-Fiorentina Gol Sì/No

Arrivati a questa fase del campionato, i punti hanno una valenza maggiore e i giocatori tendono a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi personali e di squadra. Nelle ultime cinque gare tra Milan e Fiorentina, per quattro volte entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol. Le due compagini puntano su calciatori che cercano di chiudere al meglio la stagione in termini realizzativi. La Fiorentina ha il vicecapocannoniere del campionato, Moise Kean, mentre il Milan ha ritrovato Abraham, in gol contro l’Inter in Coppa Italia.

Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Milan-Fiorentina tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 31esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Milan Fiorentina: i precedenti

Statistiche Milan Fiorentina

Nelle ultime otto partite giocate, il Milan non ha mai mantenuto la porta inviolata.

In quattro delle ultime cinque gare giocata dalla Fiorentina si è registrato l’Over 2,5.

Milan e Fiorentina hanno segnato almeno un gol nelle ultime sei gare giocate.

Nelle ultime dieci gare, la Fiorentina ha sempre registrato un Under 10,5 Corner.

In cinque delle ultime sette gare disputate, il Milan ha collezionato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni Milan Fiorentina

Milan (4-2-3-1) Fiorentina (3-5-2) Maignan De Gea Walker Ranieri Thiaw Marì Gabbia Pongracic T. Hernandez Dodò Fofana Fagioli Chukwueze Mandragora Pulisic Cataldi Reijnders Parisi Leao Gudmundsson Abraham Kean All. Conceicao All. Palladino Ultimo aggiornamento: 3 aprile

Milan e Fiorentina si sono sfidate per 182 volte tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. I precedenti sorridono al Milan, che ha vinto 81 volte. L’ultimo successo rossonero è arrivato al Franchi nella scorsa stagione. La Fiorentina, che ha vinto la gara d’andata per 2-1 grazie ai gol dell’ex Adli e di Gudmundsson, si è imposta 53 volte. I pareggi, invece, sono stati 48.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Milan-Fiorentina, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse