Pronostico Milan-Genoa, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Milan-Genoa, le quote e il parere dei bookies

Credo che il Milan conquisterà altri '3 punti' fondamentali per continuare la propria corsa nelle zone alte della classifica. Per questo motivo punterò sul segno 1, con una quota media di 1.35. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 20:45, il Milan ospiterà il Genoa in una sfida valida per la sedicesima giornata di campionato. Prima di condividere il mio pronostico e l'analisi dei bookmaker riguardo al risultato esatto, ecco leMilan reduce dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta e che vorrà ritrovare la strada dei 3 punti. Non sarà facile, però, per i rossoneri, visto che di fronte ci sarà una squadra rivitalizzata dal cambio allenatore: il Genoa. I rossoneri dovranno disputare una partita attenta per poter riuscire a vincere.. Il 'Diavolo', fino ad ora, non ha convinto né dal punto di vista dei risultati né, soprattutto, nelle prestazioni. Nonostante la vittoria in Champions, i rossoneri non sono nella loro miglior forma. Il Genoa è tornato ad essere vivo dall’arrivo di Vieira in panchina, e vorrà uscire da San Siro con punti importanti per la classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Genoa? Il parere dei bookies

Gli uomini di Fonseca non sembrano essere molto brillanti in questo periodo. In più, l’ottimo momento di forma del Genoa costituisce un vero e proprio ostacolo per i rossoneri. Per questo motivo, dopo un'attenta analisi, secondo i bookies il. La quota dell’1-0, è presente su Goldbet a 7.00, 7.50 su Betsson e 7.60 su QuiGioco.

● ● ●

Milan-Genoa: precedenti

Le probabili formazioni di Milan Genoa

Dove vedere il match in diretta

Sarà l’incontro numero 133 tra le due squadre. Nei precedenti 132, il Milan ha avuto la meglio per quasi la metà dei match (61), per 28 volte ha vinto il Genoa mentre per 43 la sfida è terminata in pareggio. Nello scorso campionato, il Milan è riuscito a vincere a Genova, per poi farsi stoppare a San Siro dai liguri, con la partita che è terminata 3-3.Fonseca perde Loftus Cheek e molto probabilmente anche Morata per questa sfida, oltre al già infortunato Pulisic. Genoa che prosegue con il nuovo 4-3-3 targato Patrick Vieira, con il tridente formato da Zanoli, Pinamonti e Miretti.Maignan, Emerson, Gabbia, Thiaw, Theo, Fofana, Rejinders, Chukwueze, Musah, Leao, Abraham All. FonsecaLeali, Sabelli, Vasquez, Bani, Martin, Thorsby, Badelj, Frendrup, Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. VieiraLa partita tra Milan e Genoa, in programma questa sera alle ore 20.45, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del weekend calcistico. I rossoneri, determinati a mantenere alta la loro posizione in classifica, si troveranno di fronte un Genoa desideroso di riscattarsi e ottenere punti preziosi per la salvezza. Il match sarà trasmesso in streaming e in esclusiva sui canali Dazn, permettendo agli appassionati di seguirlo comodamente da casa o in mobilità, grazie all'accesso tramite dispositivi digitali come smartphone, tablet, smart TV e computer.