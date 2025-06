Milan-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Milan Inter + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Milan-Inter sul vincente

A mio avviso, l’Inter è la favorita per la vittoria. La squadra di Inzaghi punta a proseguire il suo cammino con successo in tutte le competizioni. Inoltre, Barella e i suoi compagni sono determinati a riscattare la sconfitta subita in Supercoppa, facendo di questo derby un’occasione per dimostrare il loro valore e cercare la rivincita contro il Milan. In virtù di ciò consiglio di puntare sul segno 2. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Inter? Ecco le quote

Quote Milan-Inter Over/Under

in uno stadio San Siro sold out. La partita promette emozioni forti e un importante passo verso la finale del torneo. In questo articolo, i nostri esperti vi offriranno un pronostico dettagliato, accompagnato da un’analisi accurata delle quote di Milan-Inter proposte dai principali bookmaker.Dall'analisi iniziale delle quote per la partita, emerge che. La vittoria del Milan, invece, è quotata oltre 3.35, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe riscontrare la squadra rossonera. Prima di svelare il nostro pronostico per Milan-Inter, vi presentiamo la quota maggiorata selezionata dai nostri esperti.Considerando lo stato di forma delle due squadre, crediamo che l'Inter possa avere la meglio sul Milan vincendo su 'misura'. I nerazzurri hanno voglia di riscatto dopo i 3 derby stagionali disputati senza aver ottenuto la vittoria. In virtù di ciòI bookmaker sembrano non allinearsi del tutto con il nostro pronostico su Milan-Inter, dove prevediamo una partita con pochi gol.Dopo un'analisi attenta, siamo convinti che il match finirà con meno di tre gol. Ci aspettiamo una sfida intensa tra due squadre determinate a raggiungere la finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:

Il nostro Pronostico Milan Inter Gol Sì/No

L’Inter ha una delle migliori difese del campionato. Nelle ultime 5 partite il Milan ha sempre subito almeno un gol. Nelle ultime 5 gare l’Inter ha sempre segnato almeno una rete.

A nostro avviso il match si concluderà con solo l'Inter che riuscirà a trovare la via del gol.Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata in cui i nerazzurri potrebbero essere protagonisti sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Milan-Inter tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la Semifinale d'Andata di Coppa Italia, ecco alcuni approfondimenti utili sull'ambito trofeo Nazionale e sul campionato italiano:

Milan Inter: i precedenti

Statistiche Milan-Inter

In 5 occasioni ci sono stati più di due gol

In 4 occasioni su 5 il Milan è stata la prima squadra a subire gol

Negli ultimi 10 incontri sono ben 6 le vittorie nerazzurre contro le 3 dei rossoneri

In 7 occasioni su 8 ci sono stati meno di 10.5 calci d’angolo

Le probabili formazioni Milan Inter

Milan (4-2-3-1) Inter (3-5-2) Maignan Sommer Walker Bisseck Thiaw Acerbi Gabbia Bastoni T. Hernandez Darmian Fofana Barella Bondo Calhanoglu Pulisic Mkhitaryan Reijnders Dimarco Leao Thuram Gimenez Arnautovic All. Conceicao All. Inzaghi Ultimo aggiornamento: 1 aprile

Attenzione a "Arnautovic Marcatore DUO" in Milan-Inter

L'attaccante austriaco arriva a questa sfida in un ottimo stato di forma, dopo aver realizzato due reti nelle ultime quattro partite disputate.

In caso di sostituzione, potrebbe entrare in campo Correa che nelle ultime uscite stagionali ha ben figurato e con la sua rapidità potrebbe mettere in difficoltà il Milan.

Le due squadre si sono sfidate per un totale di 226 volte. Il bilancio registra 73 vittorie per i rossoneri, contro le 85 dei nerazzurri, con 68 pareggi. Nell'ultimo incontro, giocato a febbraio, è terminato in parità con un 1-1 con le reti realizzate da Reijnders (Milan) e De Vrij (90'+3).Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Milan-Inter, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse Concludiamo questo approfondimento con una "chicca" che abbiamo scovato su Sisal ed Eurobet: la scommessa sul marcatore Duo /Tandem in Milan-Inter. Ma di cosa si tratta esattamente? Questa tipologia di mercato prevede di puntare sul possibile marcatore del match, ma risulta vincente anche nel caso in cui a segnare sia un eventuale sostituto del calciatore su cui si è scommesso.Per sfruttare al meglio questa nuova tipologia di mercato,per due motivi principali: