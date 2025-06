Pronostico Milan-Napoli, chi sarà il primo marcatore? Analisi e parere dei bookies

Il mio pronostico su Milan Napoli e il parere dei bookmakers

Credo che il Milan conquisterà i tre punti: nelle ultime uscite ha mostrato personalità e spirito di squadra, e il turno di riposo avrà giovato ai ragazzi di Fonseca. Alessandro Pallotta

Questa sera, alle ore 20:45,si sfideranno a San Siro in una sfida valida per il decimo turno di campionato. Prima di mostrarvi il, ecco le quote di differenti operatori sul big match.Il Milan si presenta a questa sfida ben riposato, grazie al rinvio della partita contro il Bologna. Il Napoli, invece, arriva con grande fiducia, forte del primato in classifica e della recente vittoria contro il Lecce.Per i bookmaker,. La squadra di Fonseca dovrà cercare di mettere in difficoltà il Napoli, scardinando alcune delle sue certezze e, soprattutto, conquistare punti preziosi per la classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Milan Napoli

I pronostici Milan Napoli più interessanti

Consiglio risultato esatto di 2-1 a 10.00 su Quigioco

Milan Vince Primo Tempo

Leao primo marcatore

In occasione del big match tra Milan e Napoli, valido per la decima giornata di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.Sarà una partita avvincente, con il Milan determinato a conquistare punti fondamentali per rilanciarsi anche mentalmente. Personalmente,. La quota per questo risultato è di 10.00 su QuiGioco e 9.50 su Goldbet e Snai.Considerando l'atmosfera infuocata di San Siro e l'importanza della partita, il Milan proverà a chiudere la prima frazione in vantaggio.con la quota offerta a 2.95 su Betsson, 3.00 su Goldbet e 2.90 su Snai.Dopo un avvio con diverse difficoltà e prestazioni sottotono, Rafa Leao è alla ricerca di riscatto. La sua qualità abbinata a una grande velocità, potrà mettere in difficoltà la difesa azzurra. La quota di Leao primo marcatore del match è di 8.00 su Snai e Betsson, 8.50 su Sisal. Oltre Leao i bookmakers puntano su Pulisic, uno dei calciatori favoriti a sbloccare la sfida.

Dove trovare le migliori quote su Milan Napoli

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Milan Napoli

Probabili formazioni Milan-Napoli: le ultime dai campi

Nei 175 precedenti, il Milan è in vantaggio nel conteggio delle vittorie, con 70 successi contro i 51 del Napoli. Nella scorsa stagione, i rossoneri non hanno mai perso contro i partenopei: all'andata, il match al ‘Maradona’ si concluse 2-2, mentre al ritorno il Milan si impose per 1-0.

Ecco le scelte probabili di Fonseca e Conte in vista del big match del decimo turno di Serie A:



MILAN (4-2-3-1): Maignan, Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Fofana, Loftus-Cheek, Chukwueze, Pulisic, Leao, Morata. All. Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Gilmour, McTominay, Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte



Fonseca dovrà fare a meno degli squalificati Theo e Reijnders e dell’infortunato Gabbia. Al loro posto rispettivamente, Terracciano, Loftus-Cheek e Pavlovic. Per il Napoli confermati i titolarissimi, con Politano e Kvara che tornano dal 1’. Confermato Gilmour in cabina di regia.

Dove vedere il match

La partita tra Milan e Napoli sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation o Xbox.