A mio giudizio il Milan vincerà. Mi aspetto una squadra che scenderà in campo con rabbia per invertire il trend negativo di questo inizio stagione. Andrea Stefanetti

si sfideranno in un match valido per il quarto turno di Serie A. Prima di presentarvi il mioche andrà in scena sabato alle ore 20:45, vi mostro le quote 1X2 di Milan Venezia offerte da diversi operatori:, troppo pochi i soli due punti raccolti dalla squadra di Fonseca nelle prime due giornate.. Nella partita di sabato, la squadra di Di Francesco cercherà di ottenere preziosi punti per la salvezza.. I rossoneri devono tornare alla vittoria per cercare di invertire i risultati negativi ottenuti nelle prime tre giornate. Durante la sosta, Fonseca ha potuto lavorare per affinare qualche meccanismo e si potrebbero vedere dei miglioramenti già nel match contro i 'Lagunari'. La squadra di Di Francesco però, ha dimostrato di voler giocare un bel calcio e, anche se parte sfavorita, tenterà di complicare la vita al Milan.

Il match tra Milan e Venezia si prospetta importante per entrambe le compagini, che hanno l'obbligo di trovare un risultato positivo per riscattare un inizio di stagione da dimenticare. Nei seguenti paragrafi, analizzerò alcune quote sulla sfida che trovo particolarmente interessanti.Tra Milan e Venezia assisteremo a una gara nella quale la squadra di Fonseca produrrà tante azioni in fase offensiva. I rossoneri sono alla ricerca di una vittoria e di un'ottima prestazione che possa dare fiducia all'intero ambiente.. In base a quanto ho visto nelle partite precedenti, il Milan ha una buona produzione offensiva ma anche diverse lacune in fase difensiva. Il Venezia potrebbe approfittarne e quindi riuscire a fare un gol a San Siro.A mio avviso l'arbitro potrebbe concedere almeno un penalty nel corso del match. L’assegnazione di un calcio di rigore in Milan Venezia è quotata a 2.75 su Snai, 2.65 su Goldbet e 2.80 su Betsson. Il numero di azioni offensive dei rossoneri potrebbe essere cruciale per l’assegnazione di un calcio di rigore. Dall’altra parte, il Venezia dovrà cercare di creare pericoli nei pressi dell’area di rigore del Milan e quindi ritengo che in questa gara ci siano i presupposti per l’assegnazione di un penalty.

Analizzando l’ultima partita contro la Lazio, vi consiglio di puntare su Tammy Abraham 1° marcatore. Il calciatore inglese è entrato benissimo nell’ultima gara di campionato fornendo un assist a Leao e dimostrando di avere tanta voglia di riscatto dopo gli infortuni della passata stagione. Betsson e Netwin offrono la prima rete nel match dell'attacante rossonero a 4.75, bet365 a 5 volte la puntata.

Per aiutarvi nella scelta delle migliori quote di Milan Venezia, abbiamo redatto per voi una lista di siti scommesse . Per scommettere in sicurezza in Italia, è essenziale scegliere piattaforme con licenza ADM, che garantiscono affidabilità e offrono vantaggiosi bonus di benvenuto . Questi operatori regolamentati assicurano un ambiente di gioco sicuro e protetto, oltre a promozioni interessanti per iniziare a scommettere con il piede giusto.Si ricorda che alcuni degli operatori in lista, offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili anche per piazzare delle giocate su Milan-Venezia.

Milan e Venezia si sono affrontati per ben 31 volte.. Le ultime due sfide risalgono alla stagione 2021/22, nella quale il Milan riuscì a vincere sia in casa che in trasferta con i risultati di 2-0 e 0-3. Il Milan, anche in base a queste statistiche, si riconferma l’assoluta favorita per questo match mentre il Venezia tenterà di raggiungere la quinta vittoria della sua storia ai danni dei rossoneriQueste le probabili formazioni della sfida:: Maignan; Emerson Royal; Tomori; Pavlovic; T. Hernandez; Fofana; Reijnders; Chukwueze; Loftus Cheek; Leao; Abraham. All. Fonseca: Joronen; Sverko; Svoboda; Idzes; Candela; Nicolussi Caviglia; Duncan; Zampano; Busio; Oristano; Pohjanpalo. All. Di Francesco.visti in panchina contro la Lazio. L’altra novità di formazione riguarda l’attacco centrale dove Abraham prenderà il posto di Noah Okafor. Pulisic dovrebbe partire dalla panchina, infatti alle spalle dell’attaccante inglese agiranno Leao, Loftus Cheek e Chukwueze. Confermata la coppia Tomori-Pavlovic in difesa.. Sarà lo stesso undici visto nella partita interna contro il Torino ma con un’unica grande novità: il rientro di Gianluca Busio sulla trequarti veneta. Agirà lui insieme ad Oristano alle spalle di Pohjanpalo.La quarta giornata di Serie A, con la sfida tra Milan e Venezia, sarà visibile suiLo streaming sarà disponibile su DAZN e SkyGo tramite PC, smartphone e tablet.