Monterrey-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Monterrey-Inter + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Monterrey-Inter sul vincente

A mio avviso l’Inter batterà il Monterrey. I nerazzurri sono in cerca di rivalsa dopo l’umiliante sconfitta contro il PSG nella finale di UEFA Champions League e vogliono iniziare con una vittoria la Coppa del Mondo FIFA per Club. Cristian Chivu, inoltre, avrà sicuramente caricato la squadra e vorrà (ri)presentarsi nel migliore dei modi ai tifosi nerazzurri. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Monterrey-Inter? Ecco le quote

Quote Monterrey Inter Over/Under

Il nostro Pronostico Monterrey-Inter Gol Sì/No

Entrambe le squadre non vogliono iniziare con il piede sbagliato e giocheranno per attaccare e segnare. L’Inter non è riuscita a mantenere la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare giocate. Le due squadre fanno affidamento sui propri bomber: da un lato il Monterrey punterà su Germán Berterame, l’Inter sulla coppia composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Nel cuore della notte del 18 giugno, alle 03:00 italiane, la nuova Inter targata Cristian Chivu affronterà il Monterrey guidato da Domènec Torrent. La sfida, valevole per la prima giornata del Gruppo E della Coppa del Mondo FIFA per Club, si giocherà al Rose Bowl di Pasadena e si preannuncia ricca di contenuti e combattuta. La squadra messicana ha perso sul campo del Toluca per 2-1 nei quarti di finale del campionato clausura. L’Inter, invece, è reduce dalla pesante sconfitta in finale di UEFA Champions League e dal cambio di allenatore: quella col Monterrey sarà la prima sfida con Chivu sulla panchina nerazzurra.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra nerazzurra guidata da Cristian Chivu è considerata favorita dai bookmakers. La vittoria dell’Inter, infatti, si attesta intorno all’1.53. Il successo del Monterrey, invece, paga oltre 5 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandi difficoltà che potrebbe avere la squadra messicana.Per Monterrey-Inter ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, in cui potrebbero vedersi anche diversi gol. Da un lato, troviamo il Monterrey che vuole provare a stupire e giocarsela con la finalista dell’ultima Champions League. Dall’altro lato, invece, l’Inter che vorrà sicuramente riscattare la pesante sconfitta dell’Allianz Arena dello scorso 31 maggio. Pertanto,Dopo un’analisi accurata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati più di tre gol. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club alcun deposito. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare in cui entrambe le compagini troveranno la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Monterrey-Inter tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere il match

Statistiche Monterrey Inter

In sei delle ultime otto partite giocate, il Monterrey è stata la prima squadra a segnare.

In cinque degli ultimi sei incontri, l’Inter ha chiuso il primo tempo in vantaggio.

In sei delle ultime sette gare giocate, l’Inter è stata la prima squadra a segnare.

In otto degli ultimi nove incontri giocati dal Monterrey si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni di Monterrey Inter (Ultime News)

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Monterrey-Inter, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Mele; Chavez, Guzman, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Ambriz; Corona, Canales, Ocampos; Berterame.: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.