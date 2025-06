Monza-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Koopmeiners segna o fa assist

2.40 MAGGIORATA A 3.00 ▶

* Maggiorata di Netwin sottoposta a termini e condizioni. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale.

Pronostico Monza-Juventus: confronto quote e il parere dei bookies

Dopo la bella vittoria ottenuta in Coppa Italia, credo proprio che i 'bianconeri' ritroveranno i '3 punti' in campionato contro un Monza che sta vivendo un periodo di profonda crisi. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 20:45, il Monza ospiterà la Juventus nella diciassettesima giornata di campionato. Prima di presentare il mio pronostico e il parere dei bookmaker nelle quote per possibile risultato esatto della partita, di seguito trovi laEcco invece le quote di Monza Juventus di diversi operatori:Il Monza arriva dopo la sconfitta di Lecce per 2-1 ed è ferma al penultimo posto di classifica. La Juventus è reduce da 4 pareggi di fila in campionato e vorrà tornare a vincere.Quella di stasera sarà una partita in cui la squadra più lucida e concreta riuscirà a conquistare i tre punti. Nonostante il divario tecnico, che sembra favorire i bianconeri, entrambe le formazioni attraversano un momento complicato che limita la possibilità di giocare con la mente serena.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida del 17° turno, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Monza Juventus? Il parere dei bookies

La Juventus ha dimostrato di saper vincere nei momenti difficili e questo è uno di quelli. La difesa è sicuramente la fase che ha funzionato meglio in questi primi mesi della gestione targata Thiago Motta. Per questo motivo,. Troviamo la quota dello 0-1 a 5.50 su Snai, Betsson e Sisal mentre QuiGioco la propone a 5.80.

● ● ●

Monza Juve: i precedenti

Monza-Juventus: le probabili formazioni

Tra Monza e Juventus sono 9 i confronti totali dal 1976 ad oggi. In 5 occasioni sono stati i bianconeri ad avere la meglio, per due volte il Monza e per 2 volte la sfida è terminata con un pareggio. Nella scorsa stagione doppia vittoria bianconera in campionato, prima per 1-2 fuori casa poi per 2-0 a Torino.

Ecco le possibili scelte di formazione di Alessandro Nesta e Thiago Motta:



MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, P. Mari, Carboni, P. Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos, Maldini, Mota, Caprari. All. Nesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Conceicao, Douglas Luiz, Yildiz, Vlahovic. All. Motta.

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming oggi

La partita Monza-Juventus, in programma questa sera alle ore 20:45, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguirla in streaming su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, smart TV, console come PlayStation e Xbox.