Pronostico Monza-Roma con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Monza Roma

Credo che per questo match non ci siano dubbi: la Roma conquisterà i 3 punti e otterrà la terza vittoria di fila in campionato. Andrea Stefanetti

Lasi prepara ad affrontare ilin trasferta Domenica 6 ottobre 2024, in una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2024-25. Prima di presentarvi ilqueste sono le quote 1X2 di differenti operatori:Nell’ultima partita di campionato, la formazione lombarda è stato sconfitta 2-0 in trasferta a Napoli ed è rimasta ferma a 3 punti scivolando all’ultimo posto in classifica. La Roma invece ha battuto in rimonta il Venezia, conquistando la seconda vittoria consecutiva.I giallorossi, reduci dall’impegno di Europa League, vogliono continuare a vincere e scalare posizioni in classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Monza Roma quote speciali sul match

I pronostici Monza Roma più interessanti

Risultato esatto 0-1 a 7.00 su Quigioco

Almeno un rigore assegnato nel match

Dovbyk primo marcatore di Monza Roma

In occasione di Monza Roma, valido per il settimo turno di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati offerti dai bookies che, a mio parere, sono molto interessanti.La Roma ha definitivamente superato tutte le difficoltà iniziali in campionato ed è pronta a continuare la striscia di risultati utili consecutivi. A mio avviso. Per questo motivo consiglio di puntare sul risultato esatto di 0-1 in favore della squadra di Juric. La quota più alta è offerta da Quigioco (7) rispetto a Betsson (6.75) e Snai (6,50).In partite così movimentate e lottate, il rischio di un calcio di rigore è palpabile. Pertanto, suggerisco di scommettere sull'assegnazione di un penalty nel match tra Monza e Roma. La quota più alta è offerta da Betsson a 2.80, seguita da Goldbet e Quigioco, entrambe a 2.65.Analizzando la prima parte di stagione della Roma. La quota più alta per il primo gol dell'attaccante giallorosso nella sfida è offerta da Quigioco a 5.60, seguita da Betsson a 5.50 e Sisal a 4.50.

Dove trovare le migliori quote su Monza-Roma

Per aiutarvi nella ricerca delle quote sulla sfida tra Monza e Roma, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è importante scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Monza Roma

Le probabili formazioni di Monza-Roma

Monza e Roma si sono affrontate già 7 volte in tutte le competizioni. Una sola vittoria in favore dei padroni di casa, un pareggio e 5 vittorie per gli ospiti. L’ultimo incontro ha visto i giallorossi trionfare per ben 1-4 sui lombardi.

Tutto pronto per il match tra Monza e Roma. Ecco le possibili scelte dei due allenatori:



Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djurić. All. Nesta.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Çelik, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Jurić.



Le due compagini dovrebbero essere schierate dai rispettivi allenatori con un modulo 'a specchio'. Il Monza in avanti si affida a Pessina e Maldini in supporto di Djuric. La Roma invece, agirà in avanti con Soulé e Pellegrini dietro Dovbyk.

Dove vedere la partita

La partita Monza-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La partita sarà visibile sull’applicazione Dazn, ma anche sui canali Dazn su Sky, il 214 e il 215. Canali che possono essere sbloccati accedendo all’area ‘Il mio account’ sulla piattaforma.