Pronostico MotoGp Gran Premio Misano: quale pilota trionferà?

Il pronostico su chi conquisterà la pole position

Sarà una gara speciale per i tanti piloti italiani, molti dei quali considerano il Gran Premio di Misano come quello di casa. Tuttavia, a mio parere, il favorito per la pole position rimane Jorge Martin, leader del mondiale. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Tutto è pronto per il, tredicesima tappa del Mondiale MotoGP 2024. A Misano, i piloti della classe regina si daranno battaglia nel primo dei due weekend previsti sul noto circuito. Domenica 8 settembre, alle 14:00, si correrà la prima gara. Vediamo oradel sabato mattina, oltre aNell'ultima gara di Aragon, Marc Marquez è tornato al successo, affiancato sul podio da Jorge Martin e Pedro Acosta. Lo spagnolo della Ducati Pramac, Martin, ora comanda la classifica mondiale con un vantaggio di 23 punti su Francesco Bagnaia, ancora non al 100% dopo la caduta nell'ultimo GP. Attenzione anche a Marc Marquez, che arriva a Misano con due vittorie consecutive e sembra in grande forma.Di seguito, un confronto delle quote offerte da tre siti scommesse

● ● ●

Pronostico MotoGp, il mio consiglio su chi conquisterà la sprint race

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Finora, diversi piloti hanno trionfato nelle Sprint Race, tra cui Marquez, Bagnaia, Martin e Bastianini. Essendo una gara breve e altamente imprevedibile, tutto può accadere.

● ● ●

Pronostico MotoGp sulla gara di domenica

Francesco Bagnaia è il pilota su cui puntare per il Gran Premio di Misano. Con il suo talento e le condizioni della pista a favore, Bagnaia ha tutte le carte in regola per trionfare. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni.

In MotoGP, la domenica è il momento clou, con 25 punti in palio nella gara lunga. I piloti devono gestire sapientemente usura gomme, pressione e consumo carburante, oltre a cercare una partenza fulminante. Ma chi trionferà?

● ● ●

Dove trovare le migliori quote su chi farà la pole in MotoGp a Misano?

Conoscere le quote prima di una gara è importante perché permette di valutare attentamente tutte le opzioni disponibili, basandosi su un'analisi accurata dei piloti. Per scommettere in sicurezza in Italia, è essenziale scegliere piattaforme con licenza ADM, che garantiscono affidabilità e offrono bonus di benvenuto interessanti.

● ● ●

Gran Premio di Misano, i precedenti

Dove vedere il gran premio di Misano

Il mio pronostico sul Gp di Misano

Dopo un’attenta analisi mi sento di concordare con i bookmakers in quanto Martin risulta concreto e rapido nel giro secco. Per la gara tutto un altro capitolo. Bagnaia ha voglia di riscattarsi e di conquistare punti importanti per rincorrere il suo terzo campionato mondiale. Andrea Stefanetti

Francesco Bagnaia, dopo aver perso la leadership del Mondiale MotoGP ad Aragon, è tra i protagonisti più attesi al Gran Premio di Misano. Pur avendo faticato in Moto3, ha trionfato qui nel 2018 partendo dalla pole. In MotoGP, Bagnaia ha alternato momenti di gloria a delusioni: nel 2022 ha battuto Bastianini, mentre nel 2023, nonostante le difficili condizioni fisiche, ha chiuso terzo sia nella Sprint che nella gara principale.Marc Marquez, esordendo in MotoGP nel 2008 con un quarto posto in classe 125, ha ottenuto la sua prima vittoria a Misano nel 2010. Tra il 2011 e il 2021 ha collezionato numerosi successi in Moto2 e MotoGP, alternando vittorie a piazzamenti.La copertura televisiva del tredicesimo appuntamento della stagione dal circuito romagnolo prevede la diretta TV delle prove, delle qualifiche, della Sprint Race e delle gare su, con streaming disponibile suPer il secondo anno consecutivo, il campione del mondo in carica arriva a questo appuntamento in condizioni non ottimali, come ammesso dallo stesso pilota. Reduce da un fine settimana particolarmente sfortunato, ha dovuto affrontare una pioggia di polemiche per lo scontro in gara con Alex Marquez. Secondo i bookmakers Martin risulta il favorito in qualifica e nella sprint.