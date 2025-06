Pronostico MotoGP, chi vincerà il Gran Premio d'Italia? I consigli sul GP del Mugello

*Le quote indicate possono subire variazioni

Pronostico MotoGP Italia: il parere dell'esperto e dei bookies

Secondo me Bagnaia vincerà il Gran Premio d’Italia del 22 giugno. Al Mugello corre in casa, su una pista che conosce alla perfezione e dove ha già vinto in passato. Il pubblico sarà tutto per lui e questo può dargli quella spinta in più. Se parte bene e riesce a imporre il suo ritmo, sarà difficile stargli dietro. Io punto su di lui: Pecco al Mugello darà spettacolo e porterà a casa la vittoria. Andrea Stefanetti

I bookmaker sono unanimemente d'accordo nel considerare. Dietro di loro si trova Vinales, seguito da un nutrito gruppo di outsider, con Di Giannantonio e Morbidelli in testa. Prima di esaminare il parere del nostro esperto sul, vi presentiamo le quote di tre operatori differenti riguardo al possibile vincitore della gara:Il pronostico dei bookies sul GP MotoGP d'Italia ricalca le quote vincente MotoGP , con un grande favorito Marc Marquez e due rivali che lo tallonano (Francesco Bagnaia e Alex Marquez), seguiti da Di Giannantonio e Morbidelli. Ma cosa ne pensa il nostro esperto? Ecco il suo consiglio sul prossimo Gran Premio di MotoGP:

Pronostici Moto GP, gli altri consigli della redazione di CalcioMercato

Pronostico MotoGp: Gran Premio d'Italia Operatore Pronostico + Info A. Marquez vince Gara Sprint VAI ▶ M. Marquez vince le qualifiche VAI ▶ T/T A.Marquez-Bagnaia: 2 VAI ▶

Oltre al pronostico del nostro esperto, provenienti dai mercati offerti da tre diversi siti scommesse. Alcuni di questi pronostici offrono quote molto interessanti, che potrebbero rivelarsi vantaggiose per chi vuole puntare su risultati meno scontati.

Dove vedere il Gran Premio d'Italia?

Il Gran Premio MotoGP del Mugello sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, che offrirà la copertura completa della gara, della Sprint Race, delle qualifiche e delle prove. TV8, invece, trasmetterà in chiaro solo le qualifiche e la Sprint Race, mentre la gara delle tre classi sarà mandata in onda in differita.

FAQ pronostici MotoGP

Quale sarà il prossimo Gran Premio di Moto GP?

Quali sono le scommesse GP MotoGP disponibili?

Chi è il favorito a vincere il Gp d'Italia secondo i bookmakers?

Il prossimo GP di MotoGP, il nono della stagione, si terrà a Mugello il 22 giugno.A ridosso di ogni Gran Premio, sono disponibili numerose quote relative alle Prove Libere, alle Qualifiche, alla Sprint Race e alla Gara. Tra i mercati più popolari figurano sicuramente il "Vincente", il "Testa a Testa", il "Podio" e il "Pole"Il favorito alla nona gara di MotoGP 2025 è Marc Marquez, con una quota media vicina a 1.50.