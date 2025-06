Napoli-Cagliari pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Napoli-Cagliari + maggiorate ed esclusive

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Napoli Cagliari sul vincente

A mio giudizio, il Napoli batterà il Cagliari. Gli azzurri sono a un passo dalla vittoria dello scudetto e difficilmente si lasceranno scappare l’occasione di riscrivere la storia. A Napoli è tutto pronto per la festa e Antonio Conte vorrà regalare una grande gioia all’intera città dopo una stagione impegnativa e un grande duello a distanza con l’Inter. Dall’altro lato ci sarà un Cagliari che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato, avendo conquistato la salvezza nell’ultimo turno. Insomma, sembra tutto apparecchiato per la festa azzurra. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Napoli-Cagliari? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Napoli-Cagliari Over/Under

Il nostro Pronostico Napoli-Cagliari Gol Sì/No

Arrivati a novanta minuti dalla fine del campionato le motivazioni faranno la differenza: il Napoli ha un grande obiettivo da conquistare, il Cagliari non ha più nulla da chiedere. Il Napoli può fare affidamento su una grande difesa: nelle ultime cinque gare ha subito gol solo in un’occasione.

Il gran giorno è finalmente arrivato! Questa sera, alle ore 20:45, ilLa sfida, valevole per il 38º turno di Serie A, si giocherà in un Maradona sold out e sarà decisiva per l’assegnazione dello scudetto.. Gli azzurri sono reduci dal pareggio col Parma, che ha permesso di rimanere a +1 sull’Inter. Il Cagliari, invece, ha battuto il Venezia per 3-0 conquistando la salvezza. In questo articolo, vi presenteremo il, con un’Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Antonio Conte gode dei favori del pronostico per la vittoria, con una media di 1.17. La vittoria del Cagliari, invece, è quotata ben oltre 16 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandissime difficoltà che troverà la squadra di Davide Nicola in uno stadio infuocato come il Maradona che è pronto a far festa. Prima di scoprire il nostro pronostico su Napoli-Cagliari, vi presentiamo laPer Napoli-Cagliari ci aspettiamo una partita non molto aperta e poco combattuta, anche se potrebbero essere segnati diversi gol. Da un lato, troviamo il Napoli che ha pareggiato a Parma e cerca una vittoria per conquistare lo scudetto. Dall’altro, invece, troviamo il Cagliari che ha vinto in casa lo scorso salvezza col Venezia, raggiungendo il grande obiettivo stagionale e mantenendo la categoria. A nostro avviso,. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accurata, siamo convinti che in questo match possano anche essere realizzati più di tre gol. Ci aspettiamo una gara chiusa, in cui il Napoli punterà a passare subito in vantaggio e poi chiudere i conti sfruttando l’entusiasmo e la spinta del Maradona. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Napoli Cagliari senza effettuare alcun deposito. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Alla luce di questi elementi, ci sono tutte le premesse per una gara a senso unico, con un Cagliari che potrebbe faticare seriamente a trovare la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Napoli-Cagliari tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per l'ultima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato e sulle coppe europee:

Napoli-Cagliari: i precedenti

Statistiche Napoli-Cagliari

Napoli e Cagliari si sono sfidate 88 volte nella propria storia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il bilancio sorride agli azzurri che hanno vinto 40 precedenti. La squadra di Antonio Conte ha vinto la gara d’andata giocata all’Unipol Domus Arena con un largo 0-4. Le vittorie del Cagliari, invece, sono 14. L’ultima è arrivata il 25 settembre del 2019, quando i rossoblù si sono imposti 0-1 al San Paolo, I pareggi, infine, sono 34.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Napoli-Cagliari, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

Il Napoli non ha perso nessuna delle ultime 11 gare giocate.

In cinque delle ultime sei gare giocate dal Cagliari si è registrato un Over 2,5.

In sette degli ultimi otto incontri disputati, il Napoli è stata la prima squadra a segnare.

In nove delle ultime dieci sfide giocate dal Cagliari si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni Napoli Cagliari