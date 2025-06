Pronostico Napoli-Fiorentina: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies nelle quote

Operatore Maggiorata Napoli vince il match

Pronostico Napoli-Fiorentina: gli azzurri torneranno alla vittoria? Il parere dei bookies

Il Napoli sta disputando un campionato straordinario e per questo lo vedo come favorito per la vittoria. La squadra di Conte ha la determinazione e il desiderio di riscatto. Un successo non solo darebbe una spinta importante in campionato, ma anche al morale dell'intera squadra. Andrea Stefanetti

Mancano ormai poche ore all'inizio di Napoli-Fiorentina, match valido per il 28° turno di Serie A. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Napoli-Fiorentina di diversi operatori:I padroni di casa sono reduci dal pareggio in rimonta contro l'Inter, mentre gli ospiti hanno conquistato i tre punti al Franchi contro il Lecce.Il Napoli vuole tornare in testa al campionato, mentre la squadra di Conte è determinata a porre fine a un digiuno di vittorie che dura da 5 partite. I bookmaker vedono i padroni di casa come favoriti per conquistare i tre punti, ma dovranno fare attenzione alla Fiorentina, che punta a continuare a fare punti per conquistare un piazzamento europeo per la prossima stagione.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 28esima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul campionato:

Quale sarà il risultato esatto di Napoli-Fiorentina? Il parere dei bookies

Due squadre che segnano molto. Dopo un'attenta analisi,. La quota più alta per questo risultato è offerta da Quigioco a 9.20, seguita da Betsson con 8.75 e Sisal con 8.50.

Napoli-Fiorentina: i precedenti

Napoli Fiorentina: le probabili formazioni

Le due squadre si sono affrontate 174 volte in tutte le competizioni. Il bilancio pende a favore del Napoli, con 63 vittorie contro le 60 della Fiorentina, mentre i pareggi sono stati 51. L'ultimo incontro, disputato a gennaio, ha visto il Napoli trionfare con un netto 0-3.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 28° turno di campionato:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Gilmour, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Folorunsho, Ndour, Gosens; Beltran, Kean.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Napoli-Fiorentina, in programma oggi pomeriggio alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta TV e streaming esclusivo su DAZN, che detiene i diritti televisivi di tutta la Serie A. Il collegamento dal campo avrà inizio circa mezz'ora prima del fischio d'inizio.