Napoli-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Napoli-Inter: confronto quote e il parere dei bookies

Secondo il mio parere, il big match tra Napoli e Inter finirà in pareggio. Penso che i partenopei si concentreranno molto sulla fase difensiva e cercheranno di colpire in contropiede, mentre l'Inter sarà più propositiva e cercherà di dominare il gioco. Tuttavia, se le due squadre dovessero rimanere sul pari negli ultimi minuti, è probabile che entrambe possano accontentarsi di dividere la posta in palio. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Sabato 1 marzo, alle ore 18:00, andrà in scena il big match del 27° turno di Serie A tra Napoli e Inter. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo leEcco invece le quote di Napoli-Inter di diversi operatori:Dopo la qualificazione alla Semifinale conquistata in Coppa Italia, l'Inter affronterà un Napoli voglioso di recuperare la vetta della classifica e di riscattare le ultime quattro partite disputate senza vittoria.I bookmaker prevedono un match equilibrato, ma con l'Inter che alla fine dovrebbe riuscire a prevalere e portare a casa i tre punti. D'altra parte, il Napoli, pur dovendo fare a meno di alcuni elementi chiave come Anguissa e Neres, scenderà in campo con il desiderio di riscatto, cercando di regalare ai propri tifosi una vittoria che sarebbe fondamentale per tornare in vetta alla classifica.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 27° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Napoli-Inter? Il parere dei bookies

Gli operatori del betting quindi credono che entrambe le compagini troveranno la via della rete una volta ma nessuna di loro riuscirà a conquistare i tre punti. La quota più alta per questo punteggio è offerta da Betsson (6.00) rispetto a Goldbet e Lottomatica (5.50).

● ● ●

Napoli Inter: i precedenti

Napoli-Inter: le probabili formazioni

Nelle ultime dieci stagioni, il bilancio della sfida tra Napoli e Inter giocati in Campania è in favore dei 'partenopei' che hanno ottenuto ben quattro vittorie contro le due dei 'nerazzurri'. Lo scorso anno l'Inter s'impose per 0-3 grazie alle reti realizzate da Calhanoglu, Barella e Thuram.

Ecco le probabili scelte di Conte e Inzaghi in vista della sfida valida per il 27° turno di campionato:

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Oliveira, Gilmour, Lobotka, McTominay, Politano; Lukaku Raspadori.

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il big match della 27esima giornata tra Napoli e Inter sarà trasmesso sabato 1 marzo alle ore 18:00 in diretta esclusiva su Dazn. La piattaforma, molto conosciuta, è accessibile su tutti i dispositivi mobili, inclusi smartphone, PC, tablet e console di ultima generazione come PlayStation e Xbox.