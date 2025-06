Napoli-Juventus pronostico e quote: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina promozionale per ulteriori info.

Pronostico Napoli-Juventus: confronto quote e il parere dei bookies

Il Napoli è una vera e propria macchina da gol e vittorie. La squadra di Conte possiede tutte le qualità per battere la Juventus. Unione, determinazione e volontà, insieme alla serie di risultati positivi consecutivi, fanno del Napoli la grande favorita per la vittoria. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Il Napoli, questa sera alle 18:00, affronterà la Juventus in una sfida valida per il 22° turno di Serie A. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto,Ecco invece le quote di Napoli-Juventus di diversi operatori:Il Napoli, attuale capolista, arriva dalla vittoria in campionato contro l'Atalanta. La Juventus, ormai qualificata ai playoff di Champions League nonostante il pareggio con il Club Brugge, ha recentemente conquistato i '3 punti' nel big match contro il Milan in Serie A.La sfida tra Napoli e Juventus è sempre un incontro speciale, ancor di più da quando Antonio Conte ha scelto di unirsi al progetto partenopeo. Al Maradona si gioca un big match fondamentale per la classifica e le ambizioni di entrambe le squadre, che si ritrovano a confronto dopo il pareggio dell'andata.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 22° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Napoli Juve? Il parere dei bookies

Le due squadre hanno numeri simili sia in attacco che in difesa, quindi ci aspetta una sfida combattuta su ogni pallone, intensa e ricca di emozioni. Tuttavia, alla fine il Napoli riuscirà a conquistare i tre punti. Secondo i bookmaker,. La quota più alta è offerta da Quigioco a 11, seguita dal 10 di Betsson e dal 9.75 di Sisal.

● ● ●

Napoli-Juve: i precedenti

Napoli-Juventus: le probabili formazioni

Le due squadre, in tutte le competizioni, si sono incontrate 183 volte nella loro storia. Il bilancio sorride alla Juventus con 85 vittorie, contro le 47 del Napoli, mentre i pareggi sono stati 51. L'ultimo precedente risale allo scorso settembre e si è concluso con un pareggio 0-0 all'Allianz Stadium di Torino.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 22° turno di Serie A:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Mckennie; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Napoli e Juventus, in programma oggi alle ore 18:00, sarà disponibile in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming dedicata agli eventi sportivi. Gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta utilizzando una vasta gamma di dispositivi compatibili, tra cui Smart TV, smartphone e tablet.