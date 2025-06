Pronostico Napoli-Lazio, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Quota sottoposta a Termini e Condizioni. Si consiglia di visionare la pagina promozionale per ulteriori dettagli.

Pronostico Napoli-Lazio e il parere dei bookies

Il Napoli è deciso a reagire dopo l'eliminazione in Coppa Italia, cercando di tornare subito al successo. Conte può contare su una rosa competitiva e su una mentalità vincente, elementi fondamentali per riprendere la corsa in campionato e consolidare il primato in classifica. Andrea Stefanetti

Nella quindicesima giornata di Serie A,si sfideranno con fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di domenica 8 dicembre. Prima di condividere il, ecco l'esclusiva maggiorata offerta da Sisal agli utenti di Calciomercato sull'Over 1,5:Ecco invece le quote di alcuni maggiori operatori sul big match del quindicesimo turno di Serie A:Il Napoli arriva dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera della Lazio. In campionato, la squadra di Conte occupa il primo posto, complice l'ultima vittoria contro il Torino nella scorsa giornata. Situazione opposta per la Lazio, che in campionato ha subito una sconfitta dal Parma.. Dopo aver ottenuto importanti risultati nelle ultime giornate di campionato, la squadra di Conte punta a mantenere la leadership e a consolidare la sua posizione in vetta alla classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Napoli-Lazio? Il pronostico dei bookies

Come si può evincere dalle quote risultato esatto di Napoli-Lazio , si prospetta un match combattuto. Secondo i bookies entrambe le squadre riusciranno a segnare, ma alla fine avrà la meglio il Napoli. Infatti, uno dei risultati esatti più probabili è il. La quota più alta è offerta da Quigioco a 9.60, mentre Sisal e Snai si fermano a 8.75.

Napoli-Lazio: precedenti

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Dove vedere il match

Sono 166 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio favorevole al Napoli, che ha ottenuto 63 vittorie contro le 52 della Lazio. I pareggi sono 51. L'ultimo incontro è stato quello di Coppa Italia, disputato mercoledì 5 dicembre, dove la Lazio si è imposta 3-1.Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista di Napoli-Lazio:: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini/Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccani; Castellanos.La partita tra Napoli e Lazio, in programma domenica 8 dicembre alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta sui canali Dazn. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming tramite le applicazioni Dazn.