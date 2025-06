Pronostico Napoli Palermo con quote e analisi sul match di Coppa Italia

Il mio pronostico su Napoli Palermo

Penso che il Napoli non avrà problemi nel vincere la sfida contro il Palermo. La squadra di Conte è in grande forma ed è di gran lunga superiore ai rosanero. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

sono pronte ad affrontarsi in un match valido per i Sedicesimi di Coppa Italia. Prima di fornirvi il, ecco le quote 1X2 di diversi operatori sulla sfida che andrà in scena allo Stadio Maradona:Entrambe le compagini arrivano a questa sfida dopo aver ottenuto un pareggio a reti bianche nell'ultimo turno del rispettivo campionato: il Napoli in trasferta contro la Juventus; il Palermo in casa contro il Cesena.Secondo i bookmakers e i maggiori addetti ai lavori, il Napoli è nettamente favorito alla vittoria e al passaggio del turno. Al Palermo servirà un'autentica impresa per battere i partenopei che, nelle ultime uscite stagionali, sono apparsi in grandissima forma.

Napoli Palermo quote speciali sul match

I pronostici Napoli Palermo più interessanti

Consiglio risultato esatto: 2-0 a 6.25 su Snai

Napoli segna un gol nel primo tempo a 1.45 su Betsson

Lukaku primo marcatore del match

In occasione del match tra Napoli e Palermo, valido per i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia, ho raccolto una serie di pronostici su mercati interessanti proposti dai migliori siti scommesse Prevedo un Napoli che vincerà realizzando due reti riuscendo a mantenere la porta inviolata. In virtù di ciò consiglio il. Snai presenta la quota più elevata (6.25) rispetto a Lottomatica e Goldbet (6.00).. Nel confronto quote è Betsson a offrire la quota più elevata 1.45, rispetto a Goldbet e Lottomatica (1.40).Lukaku ha già conquistato i tifosi del Napoli. L’attaccante belga, considerando le sue qualità offensive e la dinamica tattica del match, a mio avviso sarà il primo marcatore. Su Sisal la quota per

Dove trovare le migliori quote su Napoli Palermo

Per aiutarvi nella ricerca, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Napoli Palermo

Le probabili formazioni di Napoli Palermo

Napoli-Palermo è una sfida che negli ultimi anni ha sempre offerto grandi emozioni. Nell'ultimo incontro giocato al San Paolo, nella stagione 2016-17, la partita si concluse sull'1-1 con gol di Mertens e Nestorovski. L'ultima vittoria casalinga del Napoli risale al 2015, quando gli azzurri vinsero 2-0 grazie alle reti di Mertens e Higuain. Inoltre, il Palermo non è mai riuscito a vincere nelle ultime 9 trasferte ufficiali a Napoli.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista dei sedicesimi di Coppa Italia:

Napoli (3-4-2-1): Caprile; Di Lorenzo, Marin, Juan Jesus; Mazzocchi, Gilmour, McTominay, Olivera; Neres, Raspadori; Lukaku.

Palermo (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Le Douaron, Brunori, Di Francesco.



Antonio Conte dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-4-2-1 con Neres e Raspadori a supporto di Lukaku. Il Palermo invece, scenderà in campo con il 4-3-3 con il tridente d'attacco composto da Le Douaron, Brunori e Di Francesco.

Dove vedere Napoli Palermo

Il match Napoli-Palermo, valido per i sedicesimi di finale, sarà trasmesso in diretta TV su Italia 1, con Mediaset che copre interamente la competizione. La partita sarà disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Play, accessibile tramite sito web su PC, app per dispositivi mobili e smart TV, e sul sito sportmediaset.it.