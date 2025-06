Pronostico Napoli Roma, 1x2 e risultato esatto: il parere dei bookmaker

Pronostico Napoli Roma e il parere dei bookies

Secondo me, il Napoli avrà la meglio nel big match. La squadra di Conte dispone di una rosa più compatta ed è decisa a mantenere la vetta della classifica. La Roma, invece, è ancora alla ricerca di una nuova identità. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

, partita della tredicesima giornata di Serie A. Un match atteso, che promette spettacolo tra due delle squadre più forti del campionato. Prima di condividere ilsul possibile risultato esatto, ecco le quote offerte dai principali operatori:Il Napoli torna in casa dopo la sconfitta contro l'Atalanta a inizio novembre. In casa Roma regna l'incertezza, con il club che ha cambiato allenatore per la terza volta in sole 13 giornate e una classifica poco favorevole.Gli 'azzurri'si sono resi protagonisti di un ottimo inizio di campionato, a differenza della Roma che in pochi mesi ha visto ben tre diversi tecnici sulla propria panchina.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Napoli Roma? Il pronostico dei bookmaker

Il match tra Napoli e Roma si preannuncia molto combattuto, con ogni pallone che sarà battagliato fino all'ultimo. Secondo le valutazioni dei bookies, gli uomini di Conte riusciranno a portare a casa i tre punti, anche grazie al supporto del pubblico di casa. Per questo motivo,. La quota più alta è offerta da Quigioco a 8.60, seguita da Sisal (8.50) e Betsson (8.25).

● ● ●

I precedenti di Napoli Roma

Napoli-Roma: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Le due squadre si sono affrontate 176 volte nella loro storia, in tutte le competizioni. Il bilancio sorride alla Roma, con 66 vittorie contro le 53 del Napoli, mentre i pareggi sono stati 57. Nell'ultimo incontro, disputato ad aprile 2024, il match è terminato 2-2.Il Napoli si presenta al completo, con Conte che ha solo un dubbio a centrocampo tra Lobotka e Gilmour, con il primo in vantaggio. In attacco, Lukaku sarà il centravanti, mentre Spinazzola partirà dalla panchina. Per la sua prima partita, Ranieri conferma la difesa a 3 e schiera un centrocampo muscoloso a 5. Fermi Hermoso e Shomurodov, con Dybala e Dovbik che comporranno la coppia d'attacco.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Angelino; Pellegrini, Cristante, Konè, Celik; Dybala; Dovbyk. All. RanieriLa sfida Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN domenica 24 novembre alle ore 18:00. Gli spettatori potranno seguire la partita che si terrà allo Stadio Maradona tramite l'app DAZN, accessibile su Smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Per chi è abbonato, sarà possibile seguire l'incontro anche via satellite sul canale ZONA DAZN.