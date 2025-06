Napoli Torino pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Napoli-Torino + maggiorate ed esclusive

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Napoli Torino sul vincente

A mio avviso, il Napoli ha tutte le carte in regola per conquistare i tre punti. La squadra di Conte attraversa un momento particolarmente positivo, spinta dall’entusiasmo per una classifica che la vede al primo posto appaiata all’Inter. Il fattore campo sarà determinante: sospinti dal calore del proprio pubblico, i partenopei hanno ottime possibilità di superare un Torino in buona forma, ma che potrebbe pagare la trasferta al “Maradona”. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Napoli-Torino? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Napoli-Torino Over/Under

Il nostro Pronostico Napoli-Torino Gol Sì/No

In questa fase del campionato ogni punto è fondamentale soprattutto per il Napoli che vuole continuare la corsa al Tricolore. Per riuscirci, la squadra punta con decisione sulla solidità della fase difensiva. Il Torino nelle ultime due partite disputate ha fatto registrare il segno No Gol. Anche nelle ultime due sfide del Napoli si è verificato il segno No Gol.

. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo l’ultimo turno. I padroni di casa hanno ottenuto una vittoria importante contro il Monza, risultato che ha permesso loro di agganciare l’Inter in vetta alla classifica, approfittando della sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna. Anche il Torino ha conquistato tre punti fondamentali, imponendosi per 2-0 sull’Udinese.Dall’analisi delle quote attuali, il Napoli si conferma favorito per la conquista dei tre punti, con una quota media che si aggira intorno a 1.50. Decisamente più alta la valutazione del successo del Torino, proposto a 7.50, a testimonianza della fiducia riposta nei partenopei e della determinazione della squadra di Conte nella corsa scudetto.. Il Napoli parte con i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per portare a casa il successo, mantenendo alta la pressione sull’Inter nella corsa scudetto.Anche i bookmaker sembrano allinearsi alla nostra analisi del match tra Napoli e Torino, prevedendo una partita combattuta ma con poche reti realizzate.Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Napoli-Torino senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e combattuta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Napoli Torino tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 34esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Napoli Torino: i precedenti

Statistiche Napoli-Torino

Il Napoli non perde da 7 giornate.

In 5 degli ultimi 6 match disputati, il Napoli ha trovato per primo la via del gol.

In 6 degli ultimi 7 incontri, il Napoli ha ricevuto meno di 4.5 cartellini.

In 7 negli ultimi 9 matdh disputati, il Torino ha ricevuto meno di 4.5 cartellini.

Le probabili formazioni Napoli Torino

Napoli (3-4-3) Torino (4-4-2) Meret Milinkovic-Savic Di Lorenzo Walukiewicz Rrahmani Maripan Marin Masina Olivera Biraghi Anguissa Gineitis Lobotka Ricci McTominay Casadei Politano Karamoh Spinazzola Elmas Lukaku C. Adams All. Conte All. Vanoli Ultimo aggiornamento: 27 aprile

Nella storia, Napoli e Torino si sono affrontate ben 161 volte tra tutte le competizioni. Il bilancio è piuttosto equilibrato, ma sorride leggermente ai partenopei, che contano 55 vittorie contro le 45 del Torino, mentre i pareggi sono ben 61. L’ultimo incrocio tra le due squadre risale alla 14ª giornata di questo campionato ed è stato deciso da un gol che ha regalato lo 0-1 al Napoli.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Napoli-Torino, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse