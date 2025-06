Napoli-Udinese pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Napoli vince o pareggia

Pronostico Napoli-Udinese: confronto quote e il parere dei bookies

Il Napoli vincerà questa gara e tornerà alla vittoria. Lo stadio 'Maradona' è una vera e propria roccaforte, e risulta difficile immaginare un risultato diverso da una vittoria per la squadra di Conte. Nonostante l'Udinese possa mettere in difficoltà il Napoli con il suo gioco, alla fine i partenopei riusciranno a conquistare i tre punti. Andrea Stefanetti

Il Napoli affronta stasera l'Udinese alle 20:45 e vuole i tre punti per mantenere il primato in classifica. Prima di svelare il mio pronostico per questa partita e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Napoli-Udinese di diversi operatori:Il Napoli è reduce dal pareggio contro la Roma per 1-1, mentre l’Udinese arriva da una buona vittoria in casa per 3-2 contro il Venezia.. La squadra di Antonio Conte, nonostante arrivi da una 'mezza' battuta d’arresto, è la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto. Occhio però a non sottovalutare l’Udinese che, con la propria fisicità e organizzazione, potrebbe mettere in seria difficoltà i partenopei.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla ventiquattresima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Napoli Udinese? Il parere dei bookies

Il Napoli è la miglior difesa del campionato e, forse, il punto ‘debole’ è il numero di gol realizzati. L’Udinese è una squadra fisica che fa della sua aggressività la propria forza e sarà dura per i partenopei scardinare la difesa bianconera.Troviamo la quota dell’1-0 a 6.25 su Goldbet, 6.00 su Betsson e Sisal.

Napoli Udinese: i precedenti

Napoli-Udinese. le probabili formazioni

Il Napoli ha affrontato l'Udinese in 95 occasioni, distribuite su 3 competizioni, con un bilancio di 43 vittorie, 33 pareggi e 19 sconfitte. In totale, i partenopei hanno segnato 154 gol e ne hanno subiti 118. Nell'ultimo incontro di campionato, il Napoli ha ottenuto una vittoria in trasferta con un convincente 1-3.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 24° turno di campionato:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Neres.

Udinese (3-5-2): Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura, Thauvin, Lucca.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Napoli-Udinese chiuderà la domenica di Serie A con il calcio d'inizio fissato per le 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, visibile su diversi dispositivi come smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox), computer, smartphone e tablet.