Napoli-Verona pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Napoli-Verona: confronto quote e il parere dei bookies

Sono abbastanza convinto che il Napoli vincerà il match. La squadra di Conte ha tutte le caratteristiche per imporsi e potrà contare anche sul calore del suo pubblico. La qualità della rosa e l'esperienza dei giocatori faranno la differenza. Andrea Stefanetti

I padroni di casa arrivano da una convincente vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, mentre gli ospiti provengono da un pareggio senza reti contro l'Udinese. I padroni di casa infatti, dopo la convincente vittoria ottenuta a Firenze (3-0), mettono nel mirino il Verona per consolidare il proprio primato in classifica. Dall'altra parte troveranno il Verona che a ottenuto un pareggio contro l'Udinese e che è alla ricerca di preziosi punti salvezza.

Quale sarà il risultato esatto di Napoli Verona? Il parere dei bookies

Dopo un’attenta analisi, i. Gli azzurri, dunque, sembrano avere ottime chance di riscattare la pesante sconfitta subita nel primo turno di campionato contro l’Hellas Verona (3-0). Le quote migliori per questo esito sono offerte da Sisal e Quigioco a 10, superando di poco il 9.75 proposto da Betsson.

Napoli-Hellas Verona: i precedenti

Napoli-Verona: le probabili formazioni

Le due squadre si sono incontrate 91 volte in passato, con un bilancio di 46 vittorie per il Napoli, 19 per l'Hellas Verona e 26 pareggi. Nell'ultimo confronto, disputato nella prima giornata di campionato, il Verona ha trionfato con un netto 3-0.

Ecco le probabili scelte di Conte e Zanetti in vista della sfida valida per il 20° turno di Serie A:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,Juan Jesus,Olivera; Anguissa,Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ghilardi,Coppola,Dawidowicz; Lazovic, Duda, Belhayane, Bradaric; Tengstedt, Suslov; Sarr.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Napoli-Hellas Verona e tutte le partite della Serie A 2024/25 sono disponibili in diretta streaming e on demand su DAZN. Con la piattaforma, puoi seguire ogni istante del campionato ovunque ti trovi. Basta scaricare l'app ufficiale su smartphone, tablet o un altro dispositivo mobile, e scegliere il match che desideri per non perdere neanche un minuto dell'azione.