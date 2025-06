Pronostico Olanda-Spagna: le quote del match e il consiglio dell'esperto

A mio avviso, sarà un match a senso unico in cui la Spagna avrà la meglio, indirizzando in modo deciso la qualificazione alle semifinali di Nations League. L’Olanda è una squadra interessante e dinamica, ma contro una Nazionale come la Spagna, che può contare su giovani talenti già ricchi di esperienza internazionale, sarà davvero difficile per gli olandesi ottenere un risultato positivo. Per questo motivo, punterò sul segno 2. Andrea Stefanetti

Quote Olanda-Spagna: le maggiorate Bookmaker Quota + Info -Spagna vince + Over 2,5 + Yamal marcatore

8.00 9.00

-Spagna vince + Gol Sì + Morata marcatore

9.50 10.00 VAI ▶

*Le quote indicate possono subire variazioni

Come arrivano Olanda e Spagna al match

OLANDA - Gli olandesi arrivano alla sfida d'andata dei quarti di finale di Nations League dopo aver ottenuto un pareggio in trasferta contro la Bosnia nell'ultima giornata della fase a gironi (1-1). Al di fuori della sconfitta contro la Germania, la Nazionale ha ottenuto complessivamente buoni risultati, chiudendo il girone al secondo posto, subito dietro i tedeschi.

- Gli olandesi arrivano alla sfida d'andata dei quarti di finale di Nations League dopo aver ottenuto un pareggio in trasferta contro la Bosnia nell'ultima giornata della fase a gironi (1-1). Al di fuori della sconfitta contro la Germania, la Nazionale ha ottenuto complessivamente buoni risultati, chiudendo il girone al secondo posto, subito dietro i tedeschi. SPAGNA - Gli "Iberici" non potevano arrivare in un momento migliore a questo appuntamento: nelle ultime cinque partite disputate, hanno conquistato cinque vittorie, segnando ben 13 gol e subendone solo 4. Le "Furie Rosse" hanno dominato il proprio girone, dando anche spazio a giovani talenti di grande prospettiva, con l'obiettivo di integrarli in un gruppo già forte, che ha trionfato nell'ultimo Europeo.

Olanda-Spagna: le probabili formazioni

Dove vedere il match oggi

Dopo una fase a gironi praticamente impeccabile, la Spagna si appresta ad affrontare con grande fiducia i Quarti di Finale della Nations League. Gli iberici questa sera sfideranno un'Olanda che ha ben figurato negli ultimi mesi e che ha concluso il proprio girone al secondo posto, dietro alla Germania. In questo approfondimento, forniremo tutte le informazioni utili per prepararsi al meglio a questo atteso match, con un focus sulle, le statistiche più rilevanti e le probabili formazioni delle due Nazionali.Le quote su Olanda-Spagna offerte dai siti scommesse indicano un match in cui gli iberici partono con i favori del pronostico, con una quota media di 2.35. Gli operatori considerano le "Furie Rosse" come più preparate ad affrontare sfide ad eliminazione diretta, grazie a una rosa giovane ma già vincente, che ha trionfato nell'ultimo Europeo. L'Olanda, pur avendo il potenziale per mettere in difficoltà la Spagna, dovrà fare i conti con alcune importanti assenze, tra cui quella di Dumfries. Per riuscire a strappare una vittoria, sarà necessaria un'impresa di grande livello. Come terminerà allora il match? Per rispondere a questa domanda, abbiamo consultato il nostro esperto. Ecco il suoPer piazzare delle puntate su questo e altri pronostici, si consiglia di visionare il nostro approfondimento sui bonus senza deposito in cui sono selezionate le migliori promozioni per scommettere sulla Nations League e su tutti i top campionati europei.Dopo aver visionato il pronostico Olanda-Spagna del nostro esperto, vi lasciamo le migliori maggiorate sul match selezionate dal nostro team. Al momento le migliori quote sono offerte da bet365 che mette a disposizione dei propri utenti delle quote con vincita gonfiata molto interessanti:Le quote maggiorate selezionate dai nostri esperti sono in linea con il pronostico su Olanda Spagna fatto dal nostro esperto. Chi desidera puntare sulla vittoria della Spagna può approfittare di queste quote per ottenere una vincita maggiore. A nostro avviso, quella che riguarda la vittoria degli iberici nel match d'andata, con Over 2,5 e Yamall marcatore, è particolarmente interessante con una quota molto elevata (9.00).In vista del match d'andata dei quarti di finale di Nations League, Koeman e De la Fuente dovrebbero schierare le formazioni migliori a loro disposizione, tenendo però conto di eventuali infortuni o assenze che potrebbero influire sulle scelte., che non è partito con la Nazionale dopo l'infortunio subito nella sfida tra Inter e Atalanta. I padroni di casa dovrebbero quindi schierarsi con un 4-3-3, con la coppia di centrali formata da Van Dijk e De Ligt. A centrocampo, il reparto sarà retto da De Jong, Gravenberch e Reijnders. In attacco, il tridente offensivo vedrà Gakpo, Brobbey e Simons come protagonisti.con Yamal, Fabian Ruiz e N. Williams a supporto della prima punta Ferran Torres. A centrocampo, invece, agiranno Pedri e Zubimendi, pronti a dettare i tempi di gioco e a dare equilibrio alla squadra.: Verbruggen; Frimpong, Van Dijk, De Ligt, Hato; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Brobbey, Simons. Allenatore: Koeman.: Unai Simon; Mingueza, Cubarsi, Asencio, Cucurella; Pedri, Zubimendi; Lamine Yamal, Fabian, N. Williams; Ferran Torres. Allenatore: De la Fuente.La partita tra Olanda e Spagna, prevista questa sera, sarà disponibile in streaming su UEFA TV. Gli utenti che possiedono una smart TV, come Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, potranno guardare gratuitamente le partite della Nations League attraverso l'app UEFA.tv.