Parma-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Il nostro Pronostico Parma-Inter sul vincente

Pur tenendo conto del fattore campo e della spinta emotiva che uno stadio come il Tardini può dare ai padroni di casa, credo che l'Inter sarà comunque in grado di conquistare i tre punti e di allungare momentaneamente a +6 sul Napoli di Antonio Conte. La squadra nerazzurra sta vivendo un ottimo momento di forma in campionato, avendo vinto le ultime tre partite dopo il pareggio nello scontro diretto al Maradona. L'opportunità di estendere il vantaggio sugli azzurri, almeno per ora, è troppo allettante per i nerazzurri, che difficilmente si lasceranno sfuggire questa chance. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Parma-Inter? Ecco le quote

Quote Parma-Inter Over/Under

Oggi, sabato 5 aprile, con fischio d’inizio alle ore 18:00, l’Inter di Simone Inzaghi fa visita al Parma dell’ex Cristian Chivu. Il Tardini ospita la sfida valevole per il 31º turno di Serie A che si preannuncia avvincente, visto che entrambe le squadre cercano punti importanti per i propri obiettivi. Gli emiliani vogliono punti pesantissimi nella lotta alla salvezza, mentre i nerazzurri puntano a bissare la vittoria dello scudetto dello scorso anno e vincere la volata col Napoli di Antonio Conte. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Simone Inzaghi è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.45. La vittoria del Parma, invece, è quotata a oltre 6 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che avrà la squadra di Chivu nello sfidare la capolista. Prima di scoprire il nostroPer Parma-Inter ci aspettiamo una partita combattuta, magari anche con diversi gol. Da un lato, troviamo un Parma che cerca riscatto dopo tre pareggi consecutivi e cerca una vittoria casalinga che manca dal 22 febbraio scorso per allungare sulla zona retrocessione. Dall’altro invece, c’è l’Inter che, reduce dalle fatiche nel derby di Coppa Italia col Milan, vuole continuare la corsa al ventunesimo scudetto della storia. Pertanto,Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetta a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per ottenere punti cruciali per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali. Di seguito, presentiamo il

Il nostro Pronostico Parma Inter Gol Sì/No

Siamo nella fase finale della stagione e ogni punto ha un peso specifico differente. I calciatori tendono a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Le partite al Tardini tra il Parma e le big del campionato sono sempre caratterizzate da diversi gol e spettacolo, come dimostrano le sfide con Atalanta (partita persa 1-3) o Milan, in cui è arrivata la vittoria per 2-1. Le due squadre puntano su calciatori che cercano di chiudere al meglio la stagione. Il Parma punta su Bonny, l’Inter fa affidamento su Thuram.

Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Parma-Inter tra diversi bookies:



Parma Inter: i precedenti

Statistiche Parma-Inter

Nelle quindici gare casalinghe giocate in stagione, il Parma ha segnato in tredici occasioni (nessun gol soltanto con Roma e Genoa).

L’Inter ha segnato almeno un gol nelle ultime 9 giocate tra tutte le competizioni.

Nelle ultime cinque sfide giocate tra Parma e Inter, quattro volte è uscito Under 4,5 cartellini.

Negli ultimi sei precedenti, ben 5 volte è uscito l’Over 2,5.

Negli ultimi otto precedenti, l’Inter ha segnato il primo gol in sette occasioni.

Le probabili formazioni Parma Inter

Parma (4-3-3) Inter (3-5-2) Suzuki Sommer Delprato Bisseck Valenti Acerbi Vogliacco Bastoni Valeri Darmian Bernabè Frattesi Keita Calhanoglu Sohm Mkhitaryan Almqvist Dimarco Man Thuram Bonny Arnautovic All. Chivu All. Inzaghi Ultimo aggiornamento: 5 aprile

Attenzione a "Arnautovic Marcatore DUO" in Parma-Inter

Il calciatore sta attraversando un ottimo momento di forma e, nell'ultimo turno di campionato, ha segnato un gol fondamentale per la vittoria dell'Inter.

In caso di sostituzione, Lautaro sarebbe pronto a subentrare, e la sua presenza potrebbe mettere seriamente in difficoltà la difesa del Parma.

Parma e Inter si sono sfidate complessivamente 67 volte tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio è in favore dei nerazzurri, che hanno vinto 29 volte. La squadra di Simone Inzaghi si è imposta per 3-1 nella gara d’andata, giocata a San Siro lo scorso dicembre. Il Parma ha vinto 19 volte e l’ultimo successo è arrivato nella stagione 2018/19). Stesso numero dei pareggi.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Parma-Inter, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse Concludiamo questo articolo con una "chicca" che abbiamo scovato su Sisal ed Eurobet: la scommessa sul marcatore Duo /Tandem in Parma Inter. Ma di cosa si tratta esattamente? Questa tipologia di scommessa prevede di puntare sul possibile marcatore della sfida, ma risulta vincente anche nel caso in cui a segnare sia un eventuale sostituto del calciatore su cui si è scommesso.Per sfruttare al meglio questa nuova tipologia di mercato,per due motivi principali: