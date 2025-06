Pronostico Parma Milan con quote e statistiche

Dove trovare le migliori quote di Parma-Milan?

*Le quote indicate possono subire variazioni.

. Il calcio d’inizio è fissato per le 18.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Prima di presentarvi il nostro pronostico sul match, ecco leParma e Milan arrivano al match dopo aver conquistato un pareggio nella prima giornata di campionato. Il Parma ha ottenuto un punto contro la Fiorentina, mostrando solidità difensiva ma senza riuscire a prevalere sui 'Viola'. I rossoneri invece, hanno recuperato una partita che sembrava persa: contro il Torino a San Siro, sono riusciti a pareggiare solo nei minuti finali grazie a dei cambi decisivi. Come si concluderà la sfida del Tardini?Conoscere le quote scommesse prima di una partita è cruciale per esaminare tutte le possibilità, poiché nel calcio esistono numerosi tipi di mercati su cui scommettere. Per puntare in sicurezza, in Italia, è. Questi portali non solo garantiscono sicurezza, ma spesso offrono anche promozioni vantaggiose come bonus scommesse di benvenuto oppure bonus senza deposito Prima di consultare il pronostico di Parma Milan, vi consigliamo anche di visionare i seguenti due approfondimenti sul campionato:Considerando le partite della prima giornata di campionato, non è affatto semplice. I rossoneri vogliono riscattare la deludente prestazione casalinga contro il Torino, mentre il Parma ha dimostrato di essere una squadra ostica, soprattutto tra le mura amiche. La squadra di Fonseca sa che per lottare fino alla fine per lo Scudetto deve evitare passi falsi già dai primissimi turni.. La maggiore qualità della sua rosa, insieme alla determinazione e alla consapevolezza di non poter più permettersi errori, sarà decisiva per ottenere il risultato sperato.

In base alle nostre analisi, il risultato esatto di Parma Milan potrebbe essere 0-1 per gli ospiti. Come accennato in precedenza, ci aspettiamo una vittoria dei rossoneri. Questa quota riflette l'aspettativa di una partita equilibrata, dove il Milan avrà la meglio con una rete di scarto e mantenendo la porta inviolata. Nella tabella che segue vi è il confronto quote risultato esatto Parma Milan 0-1 tra tre differenti operatori:

. Scommettere su un, ad esempio, è. Questa opzione è particolarmente interessante per chi prevede un match ricco di azioni pericolose da lontano, specialmente da parte di giocatori con un ottimo tiro dalla distanza.Un altro pronostico Parma Milan apprezzato dagli utenti è quello riguardante il primo marcatore del match.. L’attaccante rossonero è pagato a. Questa valutazione riflette la fiducia nei confronti del talentuoso attaccante rossonero, che ha già dimostrato la sua capacità di sbloccare il risultato in diverse occasioni. Puntare su Leão come primo marcatore potrebbe essere una scelta interessante per gli scommettitori, dato il suo ruolo chiave nell'attacco del Milan e la sua abilità nel trovare la rete contro difese organizzate come quella del Parma.Milan e Parma si sono affrontati in molte occasioni, in particolare tra gli anni '90 e 2000, regalando sfide memorabili. Tra queste, ricordiamo la Supercoppa Europea del 1993/94, in cui il Parma ribaltò l'1-0 dell'andata, vincendo al San Siro. Un altro incontro da ricordare è la Supercoppa Italiana del 1999, che i gialloblu conquistarono ancora a San Siro con un 2-1. Dopo il fallimento del Parma nel 2015 e la sua risalita in Serie A, le due squadre si sono ritrovate nel campionato 2018/19, con il Milan vincente all'andata e un pareggio per 1-1 nel ritorno.Ma ora guardiamo quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori in vista del match Parma Milan:: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Mihalia; Bonny Allenatore: Fabio Pecchia: Magnain; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leão; Jovic. Allenatore: Paulo Fonseca.Nel Milan, Theo Hernandez sarà titolare sin dal primo minuto nella gara al Tardini, dopo aver inizialmente riposato contro il Torino. Pavlovic potrebbe fare il suo esordio accanto a Tomori. A centrocampo, Fofana, nuovo acquisto, giocherà insieme a Loftus-Cheek. In attacco, Jovic è probabile parta titolare a causa dell'infortunio di Morata, supportato da Chukwueze, Pulisic e Leão.La seconda giornata di Serie A, con la sfida tra Parma e Milan, sarà trasmessa inda computer, smartphone e tablet.Non sarà invece disponibile su Sky Sport o sulla Rai.Dopo aver esaminato attentamente le quote per Parma-Milan, possiamo confermare che i rossoneri hanno tutte le qualità necessarie per vincere la partita.. I bookmaker vedono il Milan come la squadra favorita e riteniamo che questa valutazione sia giustificata, soprattutto considerando i diversi potenziali ricambi a disposizione dell'allenatore del Diavolo durante la partita.