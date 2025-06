Palmeiras-Porto pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news

Confronto quote Palmeiras-Porto + maggiorate ed esclusive

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Palmeiras-Porto sul vincente

Per questa sfida il mio pronostico è orientato sul pareggio. Pur riconoscendo al Porto una leggera superiorità sul piano tecnico e della forma recente, credo che entrambe le squadre possano accontentarsi di un punto all’esordio nel torneo. In particolare, vedo valore nella giocata “pareggio con gol”, considerando il potenziale offensivo di entrambe le formazioni, capaci di trovare la rete anche contro avversari di livello. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Palmeiras-Porto? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Palmeiras-Porto Over/Under

Il nostro Pronostico Palmeiras-Porto Gol Sì/No

Puntiamo su un ritardo statistico: nelle ultime tre uscite del Porto si è sempre verificato l’esito “No Gol”. Puntiamo dunque su un’inversione di tendenza, ritenendo che questa possa essere la partita giusta per vedere entrambe le squadre a segno. Le due squadre possono contare su reparti offensivi di qualità. Nelle ultime 5 partite disputate dal Palmeiras, in ben 4 occasioni sono stati realizzati almeno tre gol.

Nella notte di lunedì 16 giugno, alle ore 00:00, si affronteranno Palmeiras e Porto nel match valido per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. I brasiliani arrivano a questa sfida con il morale tutt'altro che positivo viste le sconfitte rimediate nelle ultime due giornate di campionato. Situazione opposta per il Porto, che ha chiuso la stagione in crescendo grazie a tre vittorie consecutive e si presenta con fiducia a questo esordio internazionale. In questo approfondimento vi proponiamo il nostro pronostico su Palmeiras-Porto, con un focus dettagliato sulle quote del match.Dall’analisi preliminare delle quote emerge un sostanziale equilibrio tra le due squadre: le probabilità di vittoria sono molto ravvicinate, con il Porto leggermente favorito e proposto in media a 2.55. Da non sottovalutare l’opzione del pareggio, che si attesta oltre quota 3.00, riflettendo l’incertezza di un match che si preannuncia combattuto fino all’ultimo.Prima di entrare nel dettaglio del nostro pronostico su Palmeiras-Porto, vi segnaliamo lAlla luce di queste considerazioni, il consiglio è di puntare sul segno “X con gol”, ipotizzando un pareggio con reti da entrambe le parti., in linea con il buon potenziale offensivo delle due squadre e l’equilibrio atteso in campo.Le quote per l’Under 2.5 risultano infatti mediamente più basse rispetto a quelle dell’Over, segnale evidente delle aspettative di un match tattico, equilibrato e con poche occasioni da rete. Di seguito, vi proponiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare in cui entrambe le squadre troveranno almeno un gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Palmeiras-Porto tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due tecnici per la sfida valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere il match

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita Palmeiras-Porto e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche Palmeiras-Porto

Il Porto ha vinto le ultime tre partite ufficiali disputate.

Nelle ultime cinque partite del Palmeiras, in 4 occasioni si è verificato il segno Over 2,5.

Nelle ultime 9 sfide disputate dal Porto, in 7 occasioni sono stati battuti meno di 11 corner.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Porto

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Palmeiras-Porto, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Weverton; Giay, Fuchs, Micael, Piquerez; Rìos, Martinez; Estevao, Veiga, Mauricio; J.Lopez. . All: Abel Ferreira.: D. Costa; Marcano, Z.Pedro, M.Fernandes; J.Mario, A.Varela, R.Mora, F.Moura; F.Vieira, Aghehowa, Pepe. All: Martin Anselmi.