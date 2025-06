PSG-Arsenal pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote PSG Arsenal + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico PSG-Arsenal sul vincente

A mio avviso e visto il risultato dell’andata, il PSG batterà l’Arsenal anche nella gara di ritorno. La squadra francese ha il morale alto dopo la vittoria del campionato e quella nella semifinale d’andata, per questo motivo difficilmente si lascerà scappare l’occasione di tornare in finale dopo quella persa col Bayern Monaco nella stagione 2019/20. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di PSG-Arsenal? Ecco le quote

Quote PSG-Arsenal Over/Under

Il nostro Pronostico PSG-Arsenal Gol Sì/No

Lo 0-1 dell’andata lascia aperto ogni risultato: le due squadre attaccheranno per segnare e conquistare la finale. In sei delle ultime sette gare giocate dal PSG, entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol. Entrambe le squadre puntano su calciatori in un buon momento: l’Arsenal si affida a Declan Rice, in gol col Bournemouth. Il PSG punta sull’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Questa sera, alle ore 21:00, il PSG di Luis Enrique ospiterà l’Arsenal di Mikel Arteta. La sfida, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions, si giocherà al Parco Dei Principi e si preannuncia apertissima e combattuta, visto anche il risultato della gara d’andata terminata 0-1 a favore dei francesi. I parigini, già campioni della Ligue 1, hanno perso nell’ultimo turno sul campo dello Strasburgo. Anche l’Arsenal è stato sconfitto in Premier League, rimontato dal Bournemouth all’ Emirates Stadium.Da un’analisi preliminare delle quote sul match, emerge che la squadra di Luis Enrique è considerata favorita per la vittoria, con una media di 2.10. La vittoria dell’Arsenal, invece, è quotata oltre 3 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe riscontrare la squadra di Arteta dopo la gara d’andata.Per PSG-Arsenal ci aspettiamo una partita apertissima e con diversi gol segnati. Da un lato, troviamo un Paris Saint Germain che ha dosato le energie nell’ultimo turno contro lo Strasburgo, avendo già conquistato il titolo della Ligue 1 da diverse settimane. Dall’altro, invece, troviamo l’Arsenal che è reduce da due sconfitte consecutive tra UEFA Champions League e Premier League.I bookmakers concordano con il nostro pronostico riguardo PSG-Arsenal, in cui prevediamo una sfida con diversi gol realizzati. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come PSG-Arsenal senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita spettacolare, in cui entrambe le compagini potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di PSG-Arsenal tra diversi bookies:



PSG Arsenal: i precedenti

Statistiche PSG-Arsenal

L’Arsenal non ha vinto nessuna delle ultime tre gare giocate e ha sempre subito almeno un gol.

In cinque delle ultime sette partite giocate dal PSG si è registrato un Over 2,5.

In nove delle ultime dieci gare giocate, l’Arsenal ha segnato il primo gol della sfida.

Nelle ultime nove gare giocate dal PSG si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

In sette delle ultime otto gare giocate dal PSG si è registrato un Under 10,5 Corner.

Le probabili formazioni di PSG-Arsenal

PSG (4-3-3) Arsenal (4-3-3) Donnarumma Raya Hakimi Timber Marquinhos Saliba Pacho Kiwior Nuno Mendes Lewis-Skelly F. Ruiz Odegaard Vitinha Rice Neves Merino Doue Saka Dembelé Trossard Kvaratskhelia Martinelli All. L.Enrique All. Arteta Ultimo aggiornamento: 7 maggio

PSG e Arsenal si sono sfidate sei volte tra UEFA Champions League e Coppa delle Coppe. La squadra di Mikel Arteta ha vinto due precedenti, tra cui la gara della League Phase giocata in questa edizione all’Emirates Stadium per 2-0. Tre, invece, i pareggi. Il PSG ha vinto soltanto un precedente, quello giocato nella gara d’andata all’Emirates Stadium. La squadra di Luis Enrique si è imposta 0-1 grazie al gol di Ousmane Dembélé.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Paris Saint Germain-Arsenal, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse