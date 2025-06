PSG-Aston Villa pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote PSG-Aston Villa + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico PSG-Aston Villa sul vincente

A mio avviso, considerando il fattore campo e l’atmosfera calda che caratterizza il Parco dei Principi, il PSG avrà la meglio sull’Aston Villa. Una vittoria tra le mura amiche sarebbe fondamentale per indirizzare il discorso qualificazione, in vista della sfida di ritorno che si disputerà a Birmingham. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di PSG-Aston Villa? Ecco le quote

Quote PSG Aston Villa Over/Under

Il nostro Pronostico PSG-Aston Villa Gol Sì/No

Arrivati a questo punto della competizione, entrambe le squadre scenderanno in campo con l'intenzione di vincere e cercare di superare il turno, senza fare calcoli. Il PSG, forte del vantaggio del fattore campo, vorrà sfruttare ogni opportunità per mettere in difficoltà l'Aston Villa, mentre gli inglesi, determinati a continuare il loro cammino, non si tireranno indietro di fronte a questa grande sfida. Il PSG è una squadra che crea tanto ma concede anche diverse occasioni agli avversari. Le due squadre puntano su un attacco ricco di alternative e con gol nei piedi: i tridenti potrebbero essere decisivi.

Questa sera, alle ore 21:00, il, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. I parigini, reduci dalla conquista della tredicesima Ligue 1 della loro storia, sono determinati a proseguire il loro cammino europeo, mentre gli inglesi, protagonisti di un periodo straordinario, intendono continuare a sorprendere. In questo articolo, vi offriremo il, con un'analisi approfondita delle quote di PSG-Aston Villa fornite dai principali bookmaker.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Luis Enrique è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.40. La vittoria dell’Aston Villa, invece, è quotata a oltre 7 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che avrà la squadra di Unai Emery nello sfidare i neo-campioni di Francia nel proprio stadio. Prima di scoprire ilPer PSG-Aston Villa ci aspettiamo una partita con una chiara favorita, ma che non mancherà di essere combattuta, con la possibilità di vedere anche diversi gol. Da un lato, il PSG, che ha già conquistato matematicamente il tredicesimo campionato della sua storia, potrà concentrarsi esclusivamente sulla UEFA Champions League. Dall'altro, l'Aston Villa arriva con una striscia di otto vittorie consecutive in tutte le competizioni e ha intenzione di continuare a sorprendere. Inoltre, Unai Emery, ex allenatore del PSG, vorrà sicuramente prendersi una rivincita. Per questo motivo,Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati almeno tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per indirizzare il discorso qualificazione. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come Paris Saint Germain-Aston Villa senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bel match, in cui entrambe le formazioni potrebbero trovare la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di PSG-Aston Villa tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la sfida valida per l'andata dei Quarti di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

PSG-Aston Villa: i precedenti

Statistiche PSG-Aston Villa

Il PSG ha vinto le ultime sei gare giocate tra tutte le competizioni.

Anche l’Aston Villa è in un grande momento: sono addirittura otto le vittorie di fila.

Nelle ultime cinque partite, sia Aston Villa che PSG hanno collezionato un Under 4,5 Corner.

In tutte le ultime cinque gare, l’Aston Villa ha segnato il primo gol.

Le probabili formazioni PSG-Aston Villa

Psg (4-3-3) ) Aston Villa (4-2-3-1) Donnarumma Martinez Hakimi Disasi Marquinhos Konsa Pacho Mings Mendes Digne Neves Kamara Vitinha Tielemans Ruiz Rogers Kvaratskhelia McGinn Dembélé Rashford Barcola Watkins All. L. Enrique All. Emery Ultimo aggiornamento: 9 aprile

PSG e Aston Villa non si sono mai sfidate nel corso della propria storia. La doppia sfida dei quarti di finale di UEFA Champions League sarà, dunque, il primo confronto tra le due squadre. I francesi hanno sfidato 33 volte una squadra inglese, con un bilancio di 10 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte. Il bilancio dell’Aston Villa contro le squadre francesi, invece, recita 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di PSG Aston Villa, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse