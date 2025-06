PSG-Atletico pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote PSG-Atletico + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico PSG-Atletico Madrid sul vincente

La finale di Monaco è ancora impressa nella mia memoria: il PSG ha mostrato un calcio brillante e una condizione fisica invidiabile, dominando sotto ogni aspetto. Alla luce di quanto visto, risulta difficile immaginare che questo Atletico Madrid possa realmente impensierire la squadra di Luis Enrique. Per questo motivo, il mio consiglio è puntare sul segno 1, con i parigini favoriti per conquistare i primi tre punti nel girone. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di PSG-Atletico? Ecco le quote

Quote PSG Atletico Madrid Over/Under

Il nostro Pronostico PSG-Atletico Gol Sì/No

Nelle ultime 5 sfide disputate dal PSG, in 3 occasioni si è verificato il segno Gol Sì. Gli ultimi due precedenti tra le due compagini sono terminate con il segno "Goal Sì". Entrambe le compagini sono dotati di calciatori offensivi di qualità che possono trovare la via della rete in qualsiasi momento.

Domenica 15 giugno, alle ore 21:00, va in scena il big match del primo turno della fase a gironi del Mondiale per Club:. I campioni d’Europa partono favoriti, carichi di entusiasmo dopo una stagione trionfale, ma dovranno fare i conti con lo spirito combattivo e l’orgoglio dei Colchoneros. In questo approfondimento vi proponiamo il nostro pronostico su PSG–Atletico Madrid, con un focus dettagliato sulle quote del match.Dall’analisi preliminare delle quote emerge che il PSG è favorito secondo i bookmaker, con una quota media di 1.85. Al contrario, la vittoria dell’Atletico Madrid viene quotata oltre 3,80 volte la posta, a conferma delle difficoltà che la squadra di Simeone potrebbe incontrare all’esordio nel Mondiale per Club.Prima di entrare nel dettaglio del nostro pronostico su PSG-Atletico Madrid, vi segnaliamo lPer la sfida PSG-Atletico Madrid ci aspettiamo un match combattuto, ma con il PSG in grado di imporsi grazie alla maggiore qualità complessiva. Tuttavia, è plausibile che la squadra di Luis Enrique possa concedere almeno una rete, considerando il potenziale offensivo dell’Atletico Madrid.Le quote per l’Over 2,5 risultano infatti mediamente più basse rispetto a quelle dell’Under, segnale chiaro delle aspettative di una gara vivace e con gol da entrambe le parti. Di seguito, vi proponiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare in cui entrambe le squadre troveranno almeno un gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di PSG-Atletico tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due tecnici per la sfida valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere il match

Statistiche PSG-Atletico

Nelle ultime 6 partite del PSG si è verificato l'Over 2,5.

In 7 delle ultime 8 sfide disputate dall'Atletico, sono stati estratti meno di 5 cartellini.

Il PSG arriva a questa sfida dopo 5 vittorie consecutive.

Nell'ultimo precedente ha avuto la meglio l'Atletico Madrid (1-2 del 6 novembre 2024)

Le probabili formazioni di PSG-Atletico

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di PSG-Atletico, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse :Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All: Luis Enrique.: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet/Gimenez, Galán; Simeone, De Paul, Koke, Lino; Sorloth/Griezmann, J. Alvarez. All: Simeone.