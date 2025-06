PSG-Liverpool pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Salah primo marcatore SI

Pronostico PSG-Liverpool: confronto quote e il parere dei bookies

Per questo big match, ho deciso di puntare sul PSG. Ho seguito le prestazioni dei parigini recentemente e mi hanno colpito molto per la loro velocità e la qualità dei singoli giocatori. Penso che il Liverpool, in questa trasferta complicata, avrà difficoltà a ottenere un risultato positivo contro una squadra in grande forma come quella francese. Andrea Stefanetti

PSG-Liverpool si prospetta il big match degli Ottavi di Finale di Champions e la prima sfida è in programma mercoledì 5 marzo. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di PSG-Liverpool di diversi operatori:Il PSG, dopo aver brillantemente superato il Brest nei Playoff, si prepara ad affrontare una della squadre favorite alla vittoria finale: il Liverpool. I 'reds' sono reduci da una 'fase campionato' della competizione quasi perfetta, chiusa al primo posto.I bookmaker prevedono una partita equilibrata, con il PSG leggermente favorito. Dopo un avvio di stagione difficile, i parigini stanno attraversando un periodo di grande forma, sia in campionato che in Europa. Dall'altra parte, il Liverpool si presenta come una delle squadre più temibili del 2025, pronta a dare filo da torcere ai francesi.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla partita d'andata degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di PSG-Liverpool? Il parere dei bookies

Secondo i bookmaker, uno dei risultati esatti più probabili per il match tra PSG e Liverpool è il pareggio 1-1. Gli operatori ritengono che entrambe le squadre riusciranno a segnare, ma nessuna delle due avrà la meglio nel primo "game" di questa doppia sfida. La quota migliore per questo punteggio è offerta da Betsson, che la propone a 7.50, seguita da Goldbet e Lottomatica, con una quota di 6.75.

PSG-Liverpool: i precedenti

PSG-Liverpool: le probabili formazioni

Dal 2018 a oggi, ci sono stati solo due confronti tra PSG e Liverpool, entrambi risalenti alla Champions League di quella stagione. Nel girone C, il match d'andata fu vinto 3-2 dai 'reds', mentre il ritorno vide il PSG prevalere 2-1, portando a casa la vittoria.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del match d'andata degli Ottavi di Champions League:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Hernandez; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Joao Neves; Barcola, Goncalo Ramos, Kvaratskhelia.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Gakpo.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

PSG-Liverpool, il big match valido per gli ottavi di Champions League, sarà trasmesso in diretta tv alle 21:00 su Sky Sport. Inoltre, la partita sarà disponibile in streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky) e Now TV, accessibili su tutte le piattaforme mobili come smartphone, smart tv e tablet.