PSG-Real Madrid pronostico e quote: la chicca dell'esperto

Scopri il pronostico su PSG-Real Madrid con la chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto.

Confronto quote PSG-Real Madrid + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico PSG-Real Madrid sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione il momento delle due squadre, il PSG batterà il Real Madrid. I campioni d’Europa stanno vivendo un periodo magico e non sembrano avere punti deboli. La squadra di Luis Enrique sta battendo ogni avversario quasi con una facilità disarmante, come confermano le vittorie contro Atletico Madrid e Bayern Monaco. Il PSG farà affidamento sulle proprie stelle offensive, tra cui spicca un Dembélé in versione ‘Pallone d’Oro’. Attenzione, però, al Real Madrid. La squadra di Xabi Alonso sta iniziando a ingranare e ha campioni che posso risolvere l’incontro da un momento all’altro. Sicuramente si farà affidamento su Kylian Mbappé, che per la prima volta sfida il suo passato Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di PSG-Real? La chicca dell'esperto

Quote PSG-Real Madrid Over/Under

Mercoledì 9 luglio, con fischio d’inizio alle ore 21 italiane, il PSG di Luis Enrique sfiderà il Real Madrid di Xabi Alonso. La sfida, valevole per le semifinali di finale della Coppa del Mondo FIFA per Club, si giocherà al Meadowlands Stadium di East Rutherford e si preannuncia aperta e combattuta. I francesi, campioni d’Europa in carica, hanno battuto il Bayern Monaco nel turno precedente grazie ai gol di Doue e Dembele. Il Real Madrid, invece, si è imposto 3-2 sul Borussia Dortmund grazie al “solito” Gonzalo Garcia e a Mbappé. In questo articolo, vi presenteremo, con un’analisi approfondita delleofferte da diversi bookmaker.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra francese allenata da Luis Enrique è considerata favorita dai bookmakers. La vittoria del PSG, infatti, si attesta intorno al 2.30. Il successo del Real Madrid, invece, paga leggermente più alto e intorno a 2.90 la posta in palio, a testimonianza del grande equilibrio che potrebbe regnare tra due delle squadre più forti al mondo. Prima di scoprire il nostro pronostico su PSG-Real Madrid, vi presentiamoPer PSG-Real Madrid ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, in cui potrebbero vedersi anche diversi gol. Da un lato, troviamo il PSG reduce dalla convincente vittoria contro il Bayern Monaco che dà seguito a quelle contro Seattle Sounders e Inter Miami. Dall’altro, invece, il Real Madrid che è in striscia vincente da quattro partite, tra cui l’ultima contro il Borussia Dortmund terminata 3-2. Pertanto, i risultati più probabili sono un 2-1 o un 3-1, in favore della squadra francese.Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono decisamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara comunque divertente e apertissima, in cui prevarrà lo spettacolo. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA per Club come PSG-Real Madrid senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere PSG-Real Madrid

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita PSG vs Real Madrid e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche PSG-Real

Il PSG è stata la prima squadra a segnare in sei delle ultime sette partite giocate.

Il Real Madrid non perde da otto partite di fila e ha vinto le ultime quattro

Il PSG non subisce gol da tre partite.

Il Real Madrid è stata la prima squadra a segnare in tutti gli ultimi sette incontri giocati.

In tutte le ultime otto gare giocate dal Real Madrid si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Probabili formazioni di PSG-Real Madrid

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di PSG-Real Madrid, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Barcola, Kvaratskhelia.: Courtois; Rudiger, Tchouameni, Asencio; Alexander-Arnold, Valverde, Arda Guler, Fran Garcia; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé.