PSV-Arsenal pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico PSV-Arsenal: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, l'Arsenal non riuscirà a vincere questo match. Il PSV ha dimostrato contro la Juventus di essere una squadra molto difficile da affrontare, specialmente tra le mura amiche. In virtù di ciò consiglio la Doppia Chance 1X. Andrea Stefanetti

L'Arsenal, martedì 4 marzo alle ore 21:00, sfiderà il PSV in una trasferta valida per l'andata degli Ottavi di Champions. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di PSV-Arsenal di diversi operatori:Dopo aver eliminato la Juventus, ribaltando la sconfitta subita all'andata nei Playoff, il PSV ha ora nel mirino l'Arsenal. I Gunners, tra i principali favoriti per la vittoria della competizione, puntano a vincere già nel primo round della doppia sfida, per affrontare il ritorno con maggiore serenità.Secondo i bookmaker, l'Arsenal è favorita nel match d'andata degli Ottavi contro il PSV. La squadra allenata da Arteta si distingue per un gioco fluido, con un'alta percentuale di possesso palla e per la sua capacità di saper giocare anche a ritmi elevati. Gli olandesi, dal canto loro, cercheranno di sfruttare la propria velocità per mettere in difficoltà i Gunners.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla sfida d'andata degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dalle "Grandi Orecchie":

Quale sarà il risultato esatto di PSV-Arsenal? Il parere dei bookies

Uno dei risultati esatti più probabili, secondo i bookmaker, per il match tra PSV e Arsenal è il pareggio per 1-1. I principali operatori ritengono che entrambe le squadre riusciranno a segnare, ma nessuna delle due riuscirà a vincere il primo round della doppia sfida. La migliore quota per questo punteggio è offerta da Gekobet (6.85), seguita da Goldbet e Lottomatica, che propongono una quota di 6.00.

PSV-Arsenal: i precedenti

PSV-Arsenal: le probabili formazioni

Dal 2004 ad oggi, si contano ben 8 precedenti tra Arsenal e PSV nelle competizioni europee, tra Champions League ed Europa League. I 'Gunners' si sono imposti in 3 occasioni, con l'ultima vittoria risalente a settembre 2023, quando si sono imposti per 4-0. Il PSV, dal canto suo, ha vinto in due occasioni, entrambe tra le mura amiche.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista del match d'andata degli Ottavi di Champions League:

PSV (4-2-3-1): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Schouten, Veerman; Perisic, Saibari, Lang; De Jong.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Jorginho, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

PSV-Arsenal, match valido per gli ottavi di Champions League, sarà trasmesso in diretta tv alle 21:00 su Sky Sport. Inoltre, la partita sarà disponibile in streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky) e Now TV, accessibili su tutte le piattaforme mobili come smartphone e tablet.