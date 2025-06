Pronostico Puskas Akademia Fiorentina con quote e statistiche

Dove trovare le migliori quote di Puskas-Fiorentina?

La partita si disputerà alla Pancho Arena, in Ungheria. Prima di mostrare il nostro pronostico su Puskas Akademia e Fiorentina, ecco una panoramica sulle quote 1x2 del match:Nella partita d’andata, non è di certo mancato lo spettacolo. Tanti gol e colpi di scena, la rimonta della squadra viola e il pareggio in extremis della squadra ungherese.. La Puskas, invece, non ha disputato nessun match nella settimana che accompagna a questa sfida. Dunque, gli ungheresi potrebbero trovarsi in vantaggio in termini di freschezza fisica.Perchè bisogna conoscere bene le quote prima di una partita? E’ importante perchè permette di poter valutare bene le tutte le opzioni disponibili, un vero e proprio calcolo di probabilità basato su uno studio delle squadre in questione. E’ altrettanto importante poiché esistono diversi tipi di mercati su cui scommettere.Questi siti non solo garantiscono affidabilità ma, spesso, offrono interessanti bonus scommesse tra cui bonus senza deposito e freebet.

● ● ●

Il nostro pronostico di Puskas-Fiorentina

*Le quote indicate possono subire variazioni

Sarà una partita che potrebbe rivelarsi un po’ più bloccata rispetto al match di andata. Dopo il 3-3, infatti, ci aspettiamo che le squadre possano studiarsi di più dal punto di vista tattico e quindi il rischio sarà quello di vedere una partita con meno spettacolo e più concretezza, almeno dal punto di vista del risultato. Tuttavia,. Ecco il confronto quote tra tre differenti siti scommesse

● ● ●

Pronostico Puskas-Fiorentina risultato esatto

*Le quote indicate possono subire variazioni

Secondo le nostre analisi,. Come anticipato in precedenza, non necessariamente la partita si deciderà in 90 minuti ma vediamo la squadra viola essere favorita. La rosa di Palladino dovrà essere ancora puntellata in qualche reparto ma, ad ogni modo, è più qualitativa rispetto alla squadra ungherese. Non mancheranno di certo le insidie, con la Puskas che cercherà di fare bene davanti al proprio pubblico.

● ● ●

Puskas-Fiorentina pronostico tempi

Il nostro pronostico di Puskas Fiorentina è legato all’andamento del match e sulla differenza tra il primo e il secondo tempo. Come abbiamo raccontato, ci aspettiamo una gara più bloccata rispetto al match di andata, dunque che potrebbe aprirsi di più nella seconda frazione di gara. Per questo motivo,. Analizzando le quote dei bookmaker Sisal, notiamo come due gol nel secondo tempo sono quotati a 1.93, mentre su Snai la quota è di 1.90.

● ● ●

Puskas Fiorentina pronostico primo marcatore

Un altro pronostico interessante è quello legato ai marcatori della partita, con un’attenzione particolare al marcatore che sbloccherà la partita, il primo marcatore. Secondo i nostri studi, sarà la fiorentina a passare in vantaggio e potrebbe arrivare la volta del primo gol in maglia viola di Andrea Colpani. L’attaccante ex Monza è pagato a 6.25 su Sisal come primo marcatore della sfida. Mentre Moise Kean, dimostratosi in buona forma, è pagato a 5.50 sempre su Sisal.

● ● ●

Puskas-Fiorentina statistiche partite precedenti

Puskas Akademia Fiorentina, le probabili formazioni

Puskas Fiorentina in Tv o Streaming

Nella loro storia, Puskas e Fiorentina si sono incontrate per la prima volta giovedì 22 agosto 2024 nell’andata del playoff di Conference League. E’ stata una partita spettacolare dal punto di vista del gol e dello spettacolo. E’ terminata con il risultato di 3-3, nella quale abbiamo visto la Fiorentina essere sotto nel punteggio per 2-0 dopo soli 12’. La squadra di Palladino era riuscita nell’impresa di rimontare la gara trovandosi avanti nel punteggio al 75’ con gol di Moise Kean. E’ arrivato, poi, allo scadere il pareggio degli ungheresi per il pareggio finale. Gli altri marcatori del match sono stati Sottil e Martinez Quarta per i viola e Nagy, Soisalo e Golia per la formazione ungherese.Ecco in seguito le probabili formazioni del match:: Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Plšek; Nissila, Soisalo, Nagy; Puljic. Allenatore: Hornyák.: De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Bianco, Parisi; Colpani, Sottil; Kean. Allenatore: PalladinoCi saranno diversi cambi di formazione rispetto all’undici di campionato scelto da Palladino. Sicuramente cambierà il portiere, con. Cambi anche in mezzo al campo dove, in avanti il. Per la squadra di casa, scelte confermate senza nessun cambio di formazione.Il ritorno fra Puskas e Fiorentina che darà il verdetto sul passaggio del turno sarà visibile sul. Possibile anche la visione sullo streaming di SkyGo, al canale Sky Sport Calcio.

● ● ●

Il nostro pronostico Puskas Akademia Fiorentina

Dopo aver esaminato con attenzione le quote di Puskas-Fiorentina, possiamo dire che sarà un match complicato per i ragazzo di Palladino, vista la situazione ambientale e il calore dei tifosi ungheresi.