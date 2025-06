Real Madrid-Al Hilal pronostico: la chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto

Confronto quote Real Madrid-Al Hilal + maggiorate ed esclusive

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Real Madrid-Al Hilal sul vincente

Due mondi diversi, due filosofie calcistiche pronte a incrociarsi. Dal mio punto di vista, il Real Madrid parte nettamente favorito per il successo. Xabi Alonso vuole inaugurare il nuovo ciclo blanco con un segnale forte e ha a disposizione una rosa in grado di imporsi fin da subito. Simone Inzaghi, invece, punterà su compattezza tattica e ripartenze rapide per mettere in difficoltà gli spagnoli, ma sulla carta il divario tecnico tra le due squadre resta evidente. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Real Madrid-Al Hilal? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Real Madrid-Al Hilal Over/Under

Il nostro Pronostico Real Madrid-Al Hilal Gol Sì/No

Nuovi volti in panchina: Real Madrid e Al Hilal iniziano questa avventura con due nuovi allenatori pronti a lasciare il segno. Attacchi già caldi: entrambe le squadre hanno dimostrato di saper colpire negli ultimi match, trovando con regolarità la via del gol. Leader nei momenti decisivi: in un debutto così delicato, il Real Madrid si affida al talento esplosivo di Kylian Mbappé, mentre l’Al Hilal punta sull’esperienza e la solidità di Kalidou Koulibaly.

Mercoledì 18 giugno, alle ore 21:00 italiane, il palcoscenico dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens ospiterà la sfida tra Real Madrid e Al Hilal, valida per il primo turno del Mondiale per Club – Girone H. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento reduci da un cambio in panchina. I blancos saranno guidati da Xabi Alonso, protagonista di una brillante stagione al Bayer Leverkusen ma ancora a caccia del primo trofeo internazionale da allenatore. Dall’altra parte, toccherà a Simone Inzaghi plasmare l’identità europea dell’ambizioso progetto saudita.Secondo le quote dei principali bookmaker, i favoriti per la vittoria sono gli spagnoli del Real Madrid, con una quota intorno a 1.28. Decisamente più alta, invece, la quota per il successo dell’Al Hilal, proposta a 9.80: un dato che riflette le difficoltà che la formazione guidata da Simone Inzaghi potrebbe incontrare contro una delle squadre più forti d’Europa. Prima di analizzare nel dettaglio il pronostico elaborato dai nostri esperti per Real Madrid Al Hilal, vi segnaliamo unaDue squadre con nuove guide tecniche, due realtà diverse accomunate dallo stesso obiettivo: lasciare il segno in questa prestigiosa competizione. Dopo un’attenta analisi, i nostri esperti concordano su un pronostico favorevole al Real Madrid., esiti che riflettono il divario tecnico tra le due formazioni, ma anche il potenziale dell’Al Hilal di rendere la partita combattuta.Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare una ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare in cui entrambe le compagini troveranno la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Real Madrid Al Hilal tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Real Madrid-Al Hilal

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita Real Madrid-Al Hilal e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche Real-Al Hilal

Real Madrid in forma: arriva da 3 vittorie consecutive.

Al Hilal è imbattuto da 5 partite, confermando una buona continuità.

In 7 degli ultimi 9 match, l’Al Hilal ha segnato oltre 2.5 gol.

In 4 delle ultime 5 gare, il Real Madrid è stato il primo a trovare il gol.

Le probabili formazioni di Real Al Hilal (Ultime News)

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Real Madrid-Al Hilal, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Courtois; Carvajal, Huijsen, Rudiger, Mendy; Ceballos, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Allenatore Xabi Alonso.: Bono; Koulibaly, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Cancelo, Milinkovic-Savic, Neves, Al Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo; Mitrovic. Allenatore Simone Inzaghi.