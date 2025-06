Real Madrid-Arsenal pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Real Madrid-Arsenal + maggiorate ed esclusive

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Real-Arsenal sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione la spinta che darà il Santiago Bernabeu, il Real Madrid batterà l’Arsenal nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Gli spagnoli hanno spesso regalato rimonte che sono rimaste nella storia della competizione, ma in questo caso l’impresa appare davvero ardua perché i Gunners sono veramente in un ottimo momento di forma. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Real Madrid-Arsenal? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Real Arsenal Over/Under

Il nostro Pronostico Real Madrid-Arsenal Gol Sì/No

La posta in palio è altissima e entrambe le squadre venderanno cara la pelle per ottenere il pass per le Semifinali. Il Real Madrid ha sempre concesso almeno un gol nelle ultime dieci gare giocate. Le due squadre puntano alle proprie stelle: il Real Madrid si aggrappa a Mbappé, l’Arsenal su Rice, autore della doppietta dell’andata e di un assist in campionato.

Oggi, con fischio d’inizio alle ore 21, il Real Madrid di Ancelotti ospita l’Arsenal di Arteta. Al Santiago Bernabeu di Madrid si giocherà la sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, che si preannuncia avvincente e combattuta, visto lo spettacolo offerto all’andata all’Emirates Stadium. Gli spagnoli cercano una rimonta che avrebbe dell’incredibile dopo la pesante sconfitta per 3-0 dell’andata. Gli inglesi, che hanno abbandonato la scorsa al titolo in Premier League, cercano di staccare il pass per le semifinali. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Carlo Ancelotti è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.65. La vittoria dell’Arsenal, invece, è quotata in media a oltre 4 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Mikel Arteta in uno stadio stregato come il Santiago Bernabeu.Per Real Madrid-Arsenal ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo il Real Madrid che è tornato a vincere nell’ultimo turno di campionato battendo l’Alaves e cerca una rimonta che avrebbe dell’incredibile. Dall’altro, invece, l’Arsenal che è reduce da una grande momento, con la sconfitta che manca da ben nove partite. I Gunners cercano una prova importante per staccare il pass per le semifinali di UEFA Champions League.Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una sfida aperta, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come Real-Arsenal senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Real-Arsenal tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la sfida valida per il ritorno dei Quarti di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Real Madrid Arsenal: i precedenti

Statistiche Real Arsenal

In cinque delle ultime sei gare giocate dal Real Madrid si è registrato un Over 2,5.

Nelle ultime sei gare giocate, l’Arsenal ha sempre segnato il primo gol della partita.

In cinque delle ultime sette gare, il Real Madrid ha subito il primo gol della sfida.

In sei delle ultime otto gare giocate dall’Arsenal, entrambe le squadra sono andate a segno.

Le probabili formazioni Real Madrid-Arsenal

Real Madrid (4-3-3) Arsenal (4-2-3-1) Courtois Raya Valverde Timber Raúl Asencio Saliba Rüdiger Kiwior Fran García Lewis-Skelly Modric Partey Tchouameni Rice Bellingham Saka Rodrygo Ødegaard Mbappé Martinelli Vinicius Merino All. Ancelotti All. Arteta Ultimo aggiornamento: 16 aprile

Real Madrid e Arsenal si sono sfidate soltanto tre volte in UEFA Champions League. I precedenti sorridono ai Gunners, che hanno vinto la gara d’andata giocata all’Emirates Stadium per 3-0. Inoltre, l’Arsenal ha anche vinto al Santiago Bernabeu nella stagione 2005/06 grazie al gol di Thierry Henry. L’altro precedente, invece, è terminato 0-0. Il Real Madrid cerca la prima vittoria contro l’Arsenal.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Real Madrid-Arsenal, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse