Real Madrid-Barcellona, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Real Madrid-Barcellona: confronto quote e il parere dei bookies sulla Finale di Supercoppa Spagnola

A mio giudizio il match terminerà in parità. Le due compagini stanno vivendo un buon periodo di forma e potrebbero 'annullarsi' a vicenda. In virtù di ciò per questa Finale di Supercoppa di Spagna punterò sul segno X. Andrea Stefanetti

Real Madrid e Barcellona, questa sera alle ore 20:00, sono pronte a sfidarsi in un match valido per assegnare la Supercoppa Spagnola. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies sul possibile risultato esatto, ecco la maggiorata scelta dai nostri esperti sulla Finalissima:Ecco invece le quote di Real Madrid-Barcellona (Finale Supercoppa di Spagna) di diversi operatori:Il Real Madrid si è qualificato alla Finale di Supercoppa battendo per 3-0 il Maiorca grazie alle reti realizzate da Bellingham e Rodrygo e l'autorete di Valjent. Il Barcellona invece, ha vinto contro l'Atletico Bilbao per 0-2 con i gol dei giovanissimi Gavi e Yamal.Nonostante i recenti progressi del Barcellona, i Blancos hanno dimostrato di prevalere spesso negli scontri diretti negli ultimi anni. Secondo i principali operatori, la loro consolidata tradizione vincente nelle finali potrebbe fare la differenza anche questa volta.Prima di visionare il parere dei bookies sul risultato esatto della Finale di Supercoppa, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse: ​

Quale sarà il risultato esatto di Real Madrid-Barcellona? Il parere dei bookies sulla Finale

I bookies concordano nel considerare equilibrata la Finale di Supercoppa tra Real Madrid e Barcellona. A conferma di ciò, ilcon quote di 6.75 offerte da Goldbet e Lottomatica e 8.00 da Betsson. Secondo i principali operatori, entrambe le squadre andranno a segno, ma il destino della Coppa sarà deciso oltre i tempi regolamentari.

Real-Barcellona: i precedenti

Real Madrid Barcellona: le probabili formazioni della Finale di Supercoppa di Spagna

Dal 2011 ad oggi, Real Madrid e Barcellona si sono sfidate ben nove volte in Supercoppa, con un bilancio che vede i Blancos in vantaggio: 5 vittorie, 1 pareggio e 3 successi per i catalani. Nell’ultimo confronto, disputato nella scorsa Finale di Supercoppa spagnola, il Real Madrid si impose con un netto 4-1, grazie a una straordinaria tripletta di Vinicius Jr.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per la Finale di Supercoppa spagnola:

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Pedri, Casado, Gavi; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, Mendy; Camavinga, Valverde; Rodrigo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Il match Barcellona-Real Madrid, valido per la Finale di Supercoppa in programma questa sera alle ore 20, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina YouTube di Cronache di Spogliatoio. Potrai seguirlo dal tuo PC o, in alternativa, scaricando l'app di YouTube sui dispositivi mobili.