Pronostico Real Madrid-Milan, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Milan Real Madrid e il parere dei bookies

A mio avviso, il Real Madrid vincerà agevolmente il match. Non vedo come questo Milan possa mettere in difficoltà i Blancos al Bernabeu. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Nella quarta giornata di Champions League, ilin una sfida che si disputerà al Santiago Bernabeu. Prima di entrare nel dettaglio del mio pronostico e del parere dei bookies sulla sfida, ecco alcune quote offerte dai vari operatori:Il Milan si trova nella parte bassa della classifica di questa Champions. Solo una vittoria, tanta fatica e 3 punti guadagnati. Il Real lo conosciamo: in Champions si trasforma, è completamente un’altra squadra.Situazione ambientale, valore della rosa e momento di forma portano a pensare ad una vittoria senza troppi problemi da parte dei ‘Blancos’. Il Milan, però, non si darà per vinto sin da subito, cercherà di lottare cercando di conquistare almeno un punto.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Real Madrid Milan? Il pronostico dei bookmakers

Secondo i bookmaker analizzati, il. Secondo i maggiori operatori del betting italiano infatti, i 'Blancos' avranno la meglio realizzando almeno due reti e mantenedo la porta inviolata. Sisal offre la quota più alta a 8.75 seguita da Snai e Lottomatica a 8.50.

Real Madrid-Milan, i precedenti

Real Madrid Milan: le probabili formazioni

Sostanziale parità nei precedenti incontri fra Milan e Real Madrid: 6 vittorie per parte e 3 pareggi. Le ultime due sfide di Champions fra le due risalgono al 2010, dove blancos e rossoneri si incontrarono per due volte: un successo per il Real per 2-0 e un pareggio per 2-2.

Il Real Madrid si presenta alla sfida contro il Milan quasi al completo. Ancelotti dovrebbe schierare il tridente formato da Bellingham, Mbappè é Vinicius. Fonseca dovrebbe schierare dal 1’ Leao con Chukwueze a destra e Pulisic dietro Morata.



REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Dove vedere il match di oggi in diretta

Sarà Sky Sport a detenere i diritti di trasmissione della Champions League 2024/25, offrendo agli appassionati un'esperienza unica e coinvolgente. La tanto attesa sfida tra Real Madrid e Milan, due delle squadre più iconiche del calcio europeo, sarà visibile sulla tv satellitare. Gli spettatori potranno seguire l'incontro su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con commenti esperti e analisi approfondite che arricchiranno l'evento.