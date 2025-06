Real Madrid-Pachuca pronostico e quote Mondiale per Club: la chicca dell'esperto

Confronto quote Real Madrid-Pachuca + maggiorate ed esclusive

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Real Madrid-Pachuca sul vincente

A mio avviso, il Real Madrid ha tutte le carte in regola per imporsi in questa sfida. Dopo il deludente pareggio nel match inaugurale contro l’Al Hilal guidato da Inzaghi, gli spagnoli sono determinati a reagire e a dimostrare tutto il proprio valore. La squadra di Ancelotti vuole ritrovare brillantezza e autorevolezza per proseguire con slancio il proprio cammino nel Mondiale per Club. Attenzione, però, al Pachuca, che cercherà a sua volta di riscattare la sconfitta subita all’esordio e vendere cara la pelle contro un’avversaria di altissimo livello. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Real-Pachuca? La chicca dell'esperto

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Real Madrid-Pachuca Over/Under

Il nostro Pronostico Real Madrid Pachuca Gol Sì/No

Nell’unico precedente tra le due squadre sono stati segnati tre gol. Entrambe le formazioni hanno trovato la rete nell’ultimo incontro disputato. In un match di così alto livello, entrambe le squadre puntano sui loro migliori giocatori: il Real Madrid si affida al talento di Vinicius Jr., mentre il Pachuca punta sulla freschezza di Elías Montiel.

Domenica 22 giugno alle ore 21:00 italiane, al Bank of America Stadium, andrà in scena la sfida tra Real Madrid e Pachuca, valida per il secondo turno del Girone H del Mondiale per Club. Il Real Madrid arriva a questo appuntamento dopo il pareggio per 1-1 contro l’Al Hilal, mentre il Pachuca è reduce dalla sconfitta per 1-2 nella gara d’esordio contro il Red Bull Salzburg. In questo articolo vi proponiamo il pronostico dei nostri esperti, arricchito da un’analisi dettagliata delle quote offerte dai principali bookmaker per il match Real Madrid-Pachuca.Secondo i principali operatori, il Real Madrid parte nettamente favorito per il successo finale. La vittoria dei Blancos è quotata intorno a 1.22, a conferma della voglia di riscatto dopo il pareggio deludente all’esordio. Decisamente più alta la quota per il successo del Pachuca, proposta a circa 13 volte la posta, segno delle difficoltà che la formazione messicana potrebbe incontrare contro una delle squadre più forti e complete d’Europa.Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con una chiara voglia di riscatto, dopo un match inaugurale che non ha rispettato le aspettative. È questo lo spirito con cui Real Madrid e Pachuca si affronteranno nel secondo turno del girone H del Mondiale per Club.Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under.A seguire, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Real-Pachuca tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Real Madrid-Pachuca

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita Real Pachuca e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche Real Madrid-Pachuca

Il Real Madrid è imbattuto da 4 partite consecutive.

Il Pachuca non mantiene la porta inviolata da 3 incontri.

Negli ultimi 6 match disputati, in 5 occasioni il Real Madrid è stata la prima squadra a segnare.

Negli ultimi 6 match, in 5 occasioni il Real Madrid ha ricevuto meno di 4,5 cartellini.

In 5 delle ultime 7 partite del Real Madrid, entrambe le squadre sono riuscite a trovare la rete.

Probabili formazioni di Real Madrid Pachuca

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Real-Pachuca, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Endrick. All. Xabi Alonso.: Moreno; Rodriguez, Cabral, Barreto, Aceves; Pedraza, Bautista; Idrissi, Gonzalez, Rodriguez; Rondón. All. Almada.