River Plate-Urawa Reds pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Ultime news

Confronto quote River Plate-Urawa + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico River Plate-Urawa Reds sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione la differenza tra le due squadre, il River Plate batterà gli Urawa Reds Diamonds. Gli argentini sono favoriti e non vorranno di certo iniziare male la competizione. In un gruppo che comprende squadre importanti come l’Inter, il River Plate vorrà conquistare punti per essere una delle due qualificate alla fase a eliminazione diretta. Gli Urawa Reds Diamonds non partono battuti, ma dovranno compiere un piccolo miracolo per avere la meglio sul River Plate. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di River Plate-Urawa Reds? Ecco le quote

Quote River-Urawa Over/Under

Il nostro Pronostico River Plate-Urawa Reds Gol Sì/No

A nostro avviso, le due compagini presteranno particolarmente attenzione alla fase difensiva. Secondo i nostri esperti, il River può contare su una rosa nettamente superiore a quella degli Urawa e dovrebbe concedere pochissime occasioni da gol.

Martedì 17 giugno, con fischio d’inizio alle ore 21 italiane, il River Plate di Marcelo Gallardo sfiderà gli Urawa Red Diamonds di Maciej Skorza. Il Lumen Field di Seattle ospiterà la sfida, valevole per la prima giornata del Gruppo E della Coppa del Mondo FIFA per Club, che si preannuncia divertente e combattuta. La squadra argentina ha pareggiato l’ultima sfida giocata contro i peruviani del Club Universitario de Deportes. Gli Urawa Reds Diamonds hanno battuto Yokohama nell’ultimo turno di campionato per 2-1. In questo articolo, vi presenteremo il pronostico dei nostri esperti per il match, con un’analisi approfondita delle quote di River Plate-Urawa Reds offerte da diversi bookmaker.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra argentina guidata da Marcelo Gallardo è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.55. La vittoria degli Urawa Reds, invece, è quotata oltre 5 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe trovare la squadra giapponese nel primo turno del Gruppo E. Prima di scoprire il nostro pronostico su River Plate-Urawa Reds, vi presentiamo la maggiorata selezionata dai nostri esperti:Per River Plate-Urawa Reds ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, in cui però potrebbero vedersi pochi gol. Da un lato, troviamo il River Plate che è reduce da due pareggi consecutivi dopo aver vinto cinque gare di fila. Dall’altro, invece, troviamo i giapponesi che hanno vinto contro Yokohama dopo tre partite senza vittoria. Pertanto, i risultati più probabili sono un 1-0 o un 2-0, in favore della squadra argentina.Infatti, le quote per l’Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Over. Ci aspettiamo combattuta, ma col River Plate favorito per la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida tattica con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di River Plate Urawa Reds tra diversi bookies:



Dove vedere il match

Statistiche River Plate-Urawa

In sei delle ultime sette gare giocate, il River Plate ha segnato il primo gol della sfida.

In quattro degli ultimi cinque incontri giocati dagli Urawa Reds si è registrato un Over 2,5.

In cinque delle ultime sette gare, il River Plate ha concluso in vantaggio il primo tempo.

Nelle ultime dieci gare giocate, gli Urawa Reds hanno registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni di River-Urawa Reds (Ultime News)

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di River-Urawa Reds, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Armani; Bustos, Martinez Quarta, Pezzella, Acuna; Nacho Fernandez, Perez, Castano; Mastantuono, Driussi, Colidio.: Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten, Ogiwara; Yasui, Gustafson; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo.