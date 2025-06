Roma-Bilbao pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorata di Snai sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Roma-Bilbao: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, la Roma non deluderà i propri tifosi e vincerà la partita. Ho visto la squadra di Ranieri in ottima forma nelle ultime gare e, con le qualità che ha, credo che possa battere il Bilbao nell'andata, guadagnando così un piccolo vantaggio per il ritorno. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 21:00, la Roma, ospiterà il Bilbao in occasione dell'andata degli Ottavi di Europa League. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker sul risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alle quoteEcco invece le quote di Roma-Bilbao di diversi operatori:Dopo aver superato il Porto ai Playoff, la Roma si prepara ad affrontare il Bilbao negli Ottavi di Finale di Europa League. I 'padroni di casa' punteranno sulla spinta del proprio pubblico per ottenere un risultato positivo in vista dell'ostico ritorno di Bilbao.. I giallorossi stanno mostrando un buon momento di forma, sia in campionato che in coppa, e sono determinati a conquistare i 3 punti all'Olimpico per affrontare con un vantaggio il ritorno e continuare a lottare per l'unico trofeo ancora in palio questa stagione. Dall'altra parte, il Bilbao darà sicuramente battaglia, cercando di colpire la Roma in contropiede e vendendo cara la pelle.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sull'andata degli Ottavi di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Bilbao? Il parere dei bookies

Secondo i bookies, la partita potrebbe concludersi con una vittoria di misura della Roma, che riuscirebbe a mantenere la porta inviolata., secondo le stime dei maggiori operatori. La quota per questo risultato è fissata a 7.00 su Lottomatica e a 7.25 su Betsson e Gekobet.

Roma-Atletico Bilbao: i precedenti

Roma-Bilbao: le probabili formazioni

Dal 2019 ad oggi, c'è stato un solo precedente ufficiale tra le due squadre, un'amichevole che era terminata 2-2. Nell'incrocio dello scorso settembre (fase campionato di Europa League), allo Stadio Olimpico, la sfida si concluse con un pareggio 1-1, con Dovbyk a segnare per la Roma e Aitor Parese per il Bilbao.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per l'andata degli Ottavi di Europa League:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

ATLETICO BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams; Berenguer.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La partita tra Roma e Atletico Bilbao sarà trasmessa sui canali Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi per tutte le partite della UEFA Europa League 2024/2025. Sarà possibile seguire anche più match contemporaneamente grazie alla diretta gol. Inoltre, la sfida sarà disponibile su NOW TV, accessibile tramite l'app scaricabile su tutti i dispositivi mobili.