Pronostico Roma-Braga: quote e il parere dei bookies su 1x2 e risultato esatto

Pronostico Roma Braga e il parere dei bookmaker

Vincere aiuta a vincere, soprattutto dopo un periodo di grandi difficoltà. La Roma ha tutte le caratteristiche per ottenere la vittoria davanti al suo pubblico. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

In occasione della 6ª giornata di Europa League, la Roma affronterà il Braga allo stadio Olimpico con calcio d'inizio alle 18:45 di questa sera. Prima di condividere ilmio pronostico e l'analisi dei bookmaker riguardo al risultato esatto, ecco le quote proposte dai principali operatori:Attualmente la Roma ha un punto in meno rispetto al Braga e un solo punto di vantaggio rispetto al gruppo delle eliminate. I portoghesi, in un buon momento di forma, sono imbattuti da quattro partite, ma in coppa hanno ottenuto un solo punto in due trasferte, pareggiando sul campo dell'Elfsborg. Tuttavia, nelle ultime sei partite in trasferta, il Braga è riuscito sempre a segnare.La vittoria contro il Lecce ha infuso fiducia nella squadra di Ranieri. I giallorossi partono favoriti per conquistare i tre punti e la vittoria finale. Tuttavia, il Braga farà di tutto per mettere in difficoltà i padroni di casa e cercare di portare a casa un risultato positivo.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Braga? Il parere dei bookmakers

Una sfida sicuramente ricca di occasioni per entrambe le formazioni, che dovrebbero riuscire a segnare almeno un gol. Tuttavia, alla fine la Roma conquisterà la vittoria.. La quota più alta è offerta da Quigioco a 9.00, seguita da Betsson a 8.75 e Sisal a 8.50.

Roma-Braga: i precedenti

Probabili formazioni Roma-Braga

Questa sarà la quarta sfida assoluta tra le due formazioni, che si sono già incontrate, oltre all'amichevole del luglio 2023, nell'Europa League 2020-2021. Il bilancio è favorevole alla Roma, che ha collezionato 2 vittorie e un pareggio. L'unico precedente giocato all'Olimpico risale al 2021, quando i giallorossi si imposero con un 3-1. Nella doppia sfida di coppa, valida per i sedicesimi di finale, la Roma vinse l'andata per 0-2 grazie alle reti di Dzeko e Mayoral. Al ritorno, i giallorossi si imposero nuovamente per 3-1, con Dzeko, Mayoral e Perez a siglare il successo finale.

Ecco le possibili scelte dei due tecnici in vista del big match della sesta giornata della 'regular season' di Europa League:



Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Paredes, Koné, Angeliño; Saelemaekers, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Braga (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; Horta, El Ouazzani, Bruma. Allenatore: Carvalhal.

Dove vedere il match oggi in diretta

La tanto attesa sfida europea tra Roma e Braga sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Il match sarà trasmesso questa sera in diretta TV in esclusiva su Sky, consentendo ai tifosi di seguire ogni momento di questa emozionante partita comodamente dal proprio salotto. Per chi invece preferisce godersi l'evento in mobilità, sarà possibile accedere alla diretta streaming tramite Sky Go, il servizio dedicato che permette di seguire i contenuti Sky su smartphone, tablet e PC.