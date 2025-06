Roma-Fiorentina pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Roma-Fiorentina + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Roma Fiorentina sul vincente

A mio avviso, la Roma ha buone possibilità di vincere questa sfida. I giallorossi stanno proseguendo con decisione la loro corsa in campionato, mantenendo viva la speranza di qualificarsi alle coppe europee, con l’obiettivo Champions League ora distante solo due punti. Il calendario resta impegnativo, ma il successo esterno contro l’Inter rappresenta un’importante iniezione di fiducia in vista del rush finale. Ora si torna all’Olimpico, dove la Roma potrà contare sul calore del proprio pubblico. La squadra è reduce da una striscia di 18 risultati utili consecutivi, un dato che conferma la solidità e la continuità della formazione guidata da Ranieri. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Fiorentina? Ecco le quote

Quote Roma-Fiorentina Over/Under

Il nostro Pronostico Roma Fiorentina Gol Sì/No

Puntiamo su un ritardo statistico: negli ultimi cinque precedenti, in ben 4 occasioni si è verificato il segno Gol Sì. A nostro avviso s'invertirà questa tendenza. La Roma arriva a questa sfida dopo aver raccolto due 'No Gol' di fila. Considerando l'importanza dei punti in palio, le squadre potrebbero preferire un approccio più 'difensivo'.

Domenica 4 maggio, alle ore 18:00, lo Stadio Olimpico ospiterà Roma–Fiorentina per la 35ª giornata di Serie A. Un match cruciale per entrambe le squadre, separate da un solo punto in classifica e accomunate dallo stesso obiettivo: centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma arriva con entusiasmo dopo l’importante vittoria esterna contro l’Inter, mentre la Fiorentina è reduce dal successo casalingo contro l’Empoli in campionato e dall’impegno infrasettimanale nella semifinale di Conference League.Analizzando le quote sul match, la Roma parte come favorita secondo i bookmaker: la vittoria dei padroni di casa è quotata in media a 1.70. Decisamente più alta la quota per il successo esterno della Fiorentina, proposta attorno a 5.50, a conferma del buon momento dei giallorossi e delle possibili difficoltà fisiche della squadra viola, reduce da un calendario particolarmente intenso.La Roma parte leggermente favorita, grazie al fattore campo e a un momento di forma decisamente positivo. Considerando le caratteristiche delle due squadre, i risultati più probabili sembrano essere l'1-0 o il 2-0 a favore della Roma.. Le quote per l’esito Under 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle per l’Over, un chiaro segno delle aspettative per una partita tattica, equilibrata e con spazi ridotti.Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi bookies.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Roma-Fiorentina senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita combattuta e con poche reti all'attivo. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Roma-Fiorentina tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la partita valida per la 35esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Roma-Fiorentina: i precedenti

Statistiche Roma Fiorentina

La Roma non perde da ben sei partite.

Nelle ultime 4 partite disputate, la Fiorentina ha sempre subito almeno una rete.

Negli ultimi 5 precedenti tra Roma e Fiorentina, si è sempre verificato l'Over 4,5 cartellini.

Le probabili formazioni Roma-Fiorentina

Roma (3-5-2) Fiorentina (3-5-2) Svilar De Gea Celik Pongracic Mancini Marì Ndicka Comuzzo Saelemaekers Folorunsho Cristante Cataldi Koné Mandragora Paredes Adli Angelino Gosens Soulé Gudmundsson Dovbyk Kean All. Ranieri All. Palladino Ultimo aggiornamento: 2 maggio

Nella storia, Roma e Fiorentina si sono affrontate 196 volte in tutte le competizioni. Il bilancio è di 68 vittorie per la Roma, 60 per la Fiorentina e 68 pareggi. L’ultimo incontro risale alla nona giornata di campionato, quando la Fiorentina si è imposta con un netto 5-1.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Roma-Fiorentina, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse