Roma-Genoa pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Roma-Genoa: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio, la Roma vincerà il match. Con l'arrivo di Ranieri, la squadra sembra aver cambiato marcia e davanti ai propri tifosi potrebbe conquistare altri punti preziosi. Al Genoa servirà un'autentica impresa per uscire dall'Olimpico con un risultato positivo. Andrea Stefanetti

Questa sera, allo stadio Olimpico, si sfideranno Roma e Genoa per il 21° turno di Serie A. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Roma-Genoa di diversi operatori:I padroni di casa arrivano dal pareggio per 2-2 contro il Bologna, mentre il Genoa ha ritrovato la vittoria in casa con un 1-0 contro il Parma.I 'giallorossi' vogliono sfruttare il fattore campo per continuare la corsa verso le zone alte della classifica, mentre il Genoa cercherà di difendere il suo buon momentoPrima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 21° turno di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Genoa? Il parere dei bookies

Due squadre fortemente determinate a conquistare il punteggio pieno. Dopo un'attenta valutazione,. La quota più alta è offerta da Sisal a 8.75, seguita da Betsson e Snai, che fissano la quota a 8.50.

Roma Genoa: i precedenti

Roma-Genoa: le probabili formazioni

Roma e Genoa si sono sfidate 125 volte in tutte le competizioni, con un bilancio favorevole ai giallorossi: 60 vittorie contro le 38 dei rossoblù e 27 pareggi. L'ultimo incontro, giocato a settembre dell'anno scorso, si è concluso con un 1-1.

Ecco le probabili scelte di Ranieri e Vieira in vista della sfida valida dello Stadio Olimpico:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Kasa, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Roma-Genoa sarà visibile in diretta sia su DAZN che su Sky, sintonizzandosi sul canale 251. Gli appassionati avranno la possibilità di seguire il match anche in streaming, sfruttando una vasta gamma di dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, oppure accedendo tramite PC o notebook. Inoltre, l'incontro sarà trasmesso anche sulla piattaforma Now.