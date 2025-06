Roma-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Roma-Milan + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Roma Milan sul vincente

A mio giudizio, la Roma batterà il Milan. La squadra di Ranieri è motivata a tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno contro l’Atalanta. L’obiettivo è chiaro: conquistare un posto in Europa, in una corsa ancora apertissima e combattuta fino all’ultimo. I giallorossi potrebbero inoltre approfittare del possibile calo fisico e mentale del Milan, reduce dalla finale di Coppa Italia. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Roma Milan? Ecco le quote

Quote Roma Milan Over/Under

Il nostro Pronostico Roma-Milan Gol Sì/No

Un pareggio non gioverebbe a nessuna delle due squadre: entrambe dovranno puntare alla vittoria per tenere vive e rafforzare le proprie ambizioni europee. Il Milan non mantiene la porta inviolata da 3 giornate. Nelle ultime otto partite di campionato la Roma ha sempre segnato.

Un pareggio non gioverebbe a nessuna delle due squadre: entrambe dovranno puntare alla vittoria per tenere vive e rafforzare le proprie ambizioni europee. Il Milan non mantiene la porta inviolata da 3 giornate. Nelle ultime otto partite di campionato la Roma ha sempre segnato. Lo Stadio Olimpico, questa sera alle ore 20.45, sarà teatro di un altro big match: Roma-Milan, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Un incontro cruciale per entrambe le squadre, decise a lasciarsi alle spalle le recenti delusioni: la Roma dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Milan reduce dal ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Da un'analisi preliminare delle quote proposte dai principali bookmaker emerge che la vittoria dei giallorossi è infatti quotata intorno a 2.30, segno della determinazione della squadra guidata da Ranieri di assicurarsi un posto tra le grandi d'Europa nella prossima stagione. Più alta, invece, la quota per un successo del Milan, che si aggira intorno a 2.90. Un valore che riflette le possibili difficoltà dei rossoneri, anche in considerazione del dispendio fisico e mentale nella finale di Coppa Italia contro il Bologna giocata in settimana. Roma e Milan si affronteranno nel penultimo turno di Serie A, in una sfida cruciale per l'accesso alle competizioni europee della prossima stagione. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti pesanti, ma analizzando le recenti prestazioni, le quote per l'Over 2.5 sono leggermente più basse rispetto a quelle dell'Under, segno che gli operatori si aspettano una partita con più di tre reti complessive. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori. Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Roma Milan senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare in cui andranno a segno entrambe le compagini. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Roma-Milan tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la partita valida per la 37esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Roma-Milan: i precedenti

Statistiche Roma-Milan

Nel corso della loro lunga storia, Roma e Milan si sono affrontate 201 volte. Il bilancio complessivo è favorevole ai rossoneri, che hanno conquistato 85 vittorie contro le 53 della Roma, mentre i pareggi sono stati 63. L’ultimo confronto tra le due squadre risale ai quarti di finale di Coppa Italia, dove il Milan si è imposto con un netto 3-1. In campionato, invece, l’ultima sfida è terminata in parità, con il punteggio di 1-1.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Roma-Milan, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

Nelle ultime otto partite disputate, in 6 occasioni la Roma ha segnato meno di 2.5 gol.

Negli ultimi cinque precedenti tra le due squadre, in quattro occasioni sono stati assegnati più di 10.5 calci d’angolo.

Nelle ultime sette partite disputate, in cinque occasioni il Milan ha ottenuto meno di 4.5 cartellini.

Il Milan non tiene la porta inviolata contro la Roma da 13 precedenti.

Le probabili formazioni Roma Milan

In seguito, ecco indicate le probabili formazioni di Roma e Milan per il match valido per il 37° turno:Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angeliño; Dovbyk, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Conceicao.