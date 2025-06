Roma-Napoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare le pagine degli operatori per ulteriori info.

Pronostico Roma-Napoli: confronto quote e il parere dei bookies

Il Napoli si prepara ad affrontare una trasferta insidiosa contro una Roma determinata a conquistare in campionato un altro risultato positivo di fronte ai propri tifosi. Gli azzurri, però, potranno contare su una condizione fisica ottimale, grazie all’assenza di impegni infrasettimanali, un vantaggio che potrebbe fare la differenza. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

La Roma, questa sera alle ore 20:45, ospiterà il Napoli in uno dei big match della 23esima giornata di Serie A. Prima di svelare il mio pronostico per questa partita e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco leEcco invece le quote di Roma-Napoli di diversi operatori:La Roma arriva dalla vittoria contro l’Udinese in trasferta, mentre il Napoli ha vinto contro la Juventus davanti ai propri tifosi.La squadra di Antonio Conte è protagonista di una corsa quasi inarrestabile ed è difficile non considerarla favorita in questa gara.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul match del 23° turno di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Roma Napoli? Il parere dei bookies

La Roma, in casa, è tra le prime 4 migliori squadre per rendimento interno. Questo vuol dire che i giallorossi si esprimono al meglio davanti ai propri tifosi. Dall’altro lato, però, c’è un Napoli che ha guadagnato in trasferta 26 punti, ottenendo solo una sconfitta. Per questi motivi,. Goldbet e Sisal propongono la quota dell’1-1 a 5.75 mentre QuiGioco a 6.20.

● ● ●

Roma-Napoli: i precedenti

Roma-Napoli: le probabili formazioni

Roma e Napoli si sono affrontate all’Olimpico per 77 volte nella loro storia. Il bilancio sorride ai giallorossi, che hanno conquistato 34 vittorie, mentre gli azzurri sono riusciti a imporsi solo in 14 occasioni. Il pareggio, invece, è stato il risultato più frequente in 29 partite. Nell’ultimo confronto, però, è stato il Napoli ad avere la meglio, vincendo 1-0 al ‘Maradona’.

Ecco le probabili scelte di Ranieri e Conte in vista del match valido per il 23° turno di Serie A:

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, N’Dicka, Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino, Pellegrini, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Sarà possibile seguire il big match tra Roma e Napoli in esclusiva su DAZN, questa sera 2 febbraio alle 20:45. La partita sarà visibile su smart TV, dispositivi streaming come Fire TV Stick e Chromecast, console PlayStation e Xbox, oltre che su smartphone, tablet e PC.